López Garai no continuará en el C. D. Numancia

Tras la reunión mantenida esta mañana en la sede del Club entre el cuerpo técnico del C. D. Numancia, la comisión deportiva y el consejo de administración, todas las partes han acordado que Aritz López Garai no continúe en el banquillo del C. D. Numancia la próxima campaña.

El C. D. Numancia ha querido agradecer el trabajo y la dedicación mostrada por López Garai y su cuerpo técnico durante toda la temporada, donde a pesar de las dificultades se ha conseguido el principal objetivo de todas las campañas, que es la permanencia del equipo numantino en Segunda división.

Desde el C. D. Numancia han deseado lo mejor en el futuro personal y profesional a Aritz López Garai, Christian Bustos y Raymond Henryc-Coll y agradeciendo una vez más su profesionalidad y compromiso durante todo este año.