Layonair descarta la viabilidad del aeroparque si no se retira el recurso de Asden

Layonair no quiere concretar cifras ni inversiones de su proyecto de aeroparque pero tiene claro que solo es viable si se retira el recurso y por lo tanto si se puede acceder a los terrenos ahora judicializados del Parque empresarial del medio ambiente. Carlos Escobar, el presidente ejecutivo ha señalado hoy que es la justicia la que debe pronunciarse sobre el recurso. No obstante ha sido tajante al señalar que el PEMA cuenta con unas infraestructuras ya ejecutadas "que si hay que hacerlas luego para dotar de servicios al aeroparque, éste no es viable".

La consultora asegura que la mayor parte de la inversión ya está hecha gracias a las infraestructuras inutilizadas de la antigua CMA pero el 25 por ciento que resta llegaría de fuera de la provincia y especialmente de fondos estructurales europeos para el desarrollo aeronaútico y del sector "que están disponibles, que están firmados y que no están ejecutados".

Escobar ha vendido el aeroparque a los medios como un regalo a los sorianos ya que ha insistido que la inversión vendrá de fuera de la provincia y al respecto ha dicho "que más queréis, ese si que es un buen regalo de Reyes a los sorianos".

Asegura el presidente ejecutivo que es un proyecto de salvación para una provincia necesitada de empleo y de desarrollo y explica además que se trata de un sector absolutamente emergente y en crecimiento, que generará cientos de empleos en los próximos años y se implantaría de forma evolutiva en la provincia. "Nuestro interés es la flota pequeña y mediana en Europa que significa según Airbus y Boeing, 30.000 unidades, un crecimiento que se traduce en que serán necesarios 4.800 pilotos, 5.200 mecánicos y multipliquen por cuatro las azafatas necesarias".

Anuncia además que el desarrollo del aeroparque incluiría también la instalación en Soria del museo de la fundación Infante de Orleans y asegura que el presidente, Benito Serrano, cuenta ya con el compromiso de dicha institución.

Carlos Escobar no ha querido polemizar con el recurso de Asden pero pide al grupo ecologista una reflexión. A la sociedad soriana le pide también el apoyo para sacar adelante el proyecto. "Rememos todos juntos, hagamos que Soria entre en una nueva dinámica empresarial, creemos riqueza y puestos de trabajo con el asentamiento de nueva población", ha concluido el presidente ejecutivo de Layonair.