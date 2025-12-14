La florista rural Clara Sanz comparte en su nuevo libro 'Arte Floral' las claves para crear arreglos en casa

La florista Clara Sanz, al frente de la granja de flores y la tienda La Moderna Rural Shop en Somaen y Arcos de Jalón, ha materializado uno de sus proyectos más ilusionantes: la publicación de su libro ‘Arte Floral’. Según ha explicado, la editorial se puso en contacto con ella para proponerle el proyecto, algo que define como "un regalazo". El libro, que salió a la venta el mes pasado, está pensado "para todo el mundo, para los que han trabajado con flores y para los que no".

Doce proyectos con alma rural

La publicación recoge doce proyectos florales para seguir paso a paso, inspirados en el entorno y en los trabajos más demandados de su tienda. "Están casi todos nuestros proyectos más protagonistas, los que más nos piden", ha señalado Sanz. Para su elaboración, ha intentado utilizar flores que cultivan ella misma y su padre.

A las flores se les tiene mucho miedo, pero al final son más sencillas de lo que creemos" Clara Sanz Florista rural

Aunque reconoce que a las flores "se les tiene mucho miedo", la autora defiende que "al final son más sencillas de lo que creemos, y se trata de vernos capaz y de intentarlo". Para facilitar la tarea, la tienda ofrece packs con todo el material necesario en cantidad suficiente para realizar los doce proyectos. Aunque muchos arreglos están vinculados a épocas del año, como coronas para comuniones o la de Navidad, Sanz ha elegido flores "que estén disponibles todo el año".

Decoración natural para Navidad

La Navidad es una de las temporadas altas para La Moderna Rural Shop, que este año ha notado una clara tendencia hacia lo natural y ecológico. "Todos buscamos más lo natural, lo ecológico, huimos de los colores y nos gusta a lo mejor lo que transmite más calma, al final te estoy definiendo un mundo rural", ha comentado Sanz. La tienda, que según la florista huele a eucalipto, ofrece packs para decorar el árbol de Navidad con elementos naturales, además de coronas y ramos.

La Moderna Rural ofrece decoraciones naturales de eucalipto y paniculata para adornar el árbol de Navidad en casa

Al final te estoy definiendo un mundo rural" Clara Sanz Florista rural

Además de la decoración navideña, ya preparan packs para decorar las mesas de Nochevieja "con muy poco". De cara al futuro, el proyecto de ampliación del huerto de flores sigue adelante. Este año ha sido "buenísimo de flores y de nuevas variedades", y esperan poder realizar cursos, talleres y visitas guiadas la próxima primavera y verano para "disfrutar del potencial que nos dan las zonas rurales".

Clara Sanz es una joven emprendedora soriana que dejó la capital de España para cumplir un sueño que hoy es una realidad. Crear su propio negocio de flores en la comarca del Jalón donde comercializa flores frescas, secas y preservadas que cultiva en el huerto de Somaén. Clara está convencida que trasladarse al pueblo familiar “ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida a nivel laboral y personal”