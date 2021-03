La España vaciada advierte que la revuelta continúa dos años después de la gran movlización en Madrid

La España vaciada ha vuelto hoy a las puertas del Congreso de los Diputados para recordar a los políticos que el movimiento es imparable y que dos años después de la gran movilización que vivió la capital de España, ha habido muchas promesas pero ningún compromiso cumplido.

Las más de 160 plataformas que integran la coordinadora de la España vaciada han exigido políticas diferentes que vertebren el territorio y corrijan los desequilibrios y han advertido que no van a parar. Con el acto de aniversario de hoy han querido recordar que siguen luchando por cambiar las condiciones de vida de los habitantes del 70 por ciento del territorio nacional.

En su manifiesto han exigido nuevamente que los colectivos de la España vaciada sean tenidos en cuenta. En su lectura ha participado Vanesa García, portavoz de Soria Ya, insistiendo en la necesidad de cambiar el modelo, dejar a un lado las excusas y retrasos y aplicar políticas que beneficien a los territorios despoblados. "No queremos más excusas, no más titubeos, no más retrasos y aplazamientos, no más mirar hacia otro lado, ni una promesa más porque nuestra paciencia se está agotando", han advertido en un manifiesto que ha gritado "Basta".

La España vaciada ha exigido igualdad de oportunidades, futuro para sus ciudadanos, futuro para unos pueblos que se desangran y además han ofrecido de nuevo propuestas y soluciones.

Además de la concentración a las puertas del congreso, se han podido escuchar por muchos rincones de España y en la misma carrera de San jerónimo , el repique de las campanas que simboliza el latido del corazón de las gentes de los territorios despoblados y abandonados por las instituciones.