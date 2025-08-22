Detienen en Soria a un hombre por amenazar de muerte a un comerciante y agredir a varios agentes policiales

El cuchillo que le fue intervenido al detenido tenía una longitud de hoja de 21 centímetros

La colaboración entre Policía Nacional y Policía Local de Soria ha permitido detener a un hombre que amenazó de muerte a una persona y agredió a varios agentes en el centro de la capital soriana.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado domingo, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Soria. Al parecer, un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes. El responsable del local lo echó del establecimiento.

Una vez en la calle el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona a la vez que dirigía su mano a la espalda donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima se introdujo en la tienda cerrando la puerta con llave y llamando a la policía. El autor de las amenazas al percatarse de la llamada salió huyendo.

Los agentes policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y tras informarse de lo sucedido procedieron a la búsqueda del autor que fue localizado en una calle cercana al comercio. Los agentes cachearon a esta persona localizando el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención. En ese momento aumentó la agresividad del arrestado que causó lesiones a tres policías que estaban participando en el operativo.

Finalmente, se logró intervenir el cuchillo cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales. El detenido está acusado de un presunto delito de amenazas graves contra otra persona y de atentado contra agentes de la autoridad.

Así mismo se investiga a esta persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en la vía pública, cuando se dirigió a un hombre vertiendo comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño.