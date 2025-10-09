Detenido en Soria un camionero que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia y transportaba mercancías peligrosas

El camión que transportaba mercancías peligrosas volcó sobre la calzada en la N-122 y su conductor cuadriplicaba la tasa de alcohol

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión que cuadriplicaba la tasa de alcoholemia y que se vio implicado en un accidente de tráfico. El vehículo que conducía volcó sobre la vía y transportaba mercancías peligrosas, concretamente líquidos inflamables y corrosivos.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 242,450 de la N-122 dentro del término municipal de Langa de Duero (Soria). El Centro Operativo de Tráfico (COTA) recibió un aviso de la Guardia Civil que alertaba de la salida de la vía y posterior vuelco de un camión que transportaba mercancías peligrosas.

Hasta la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Soria y un equipo de Investigación de Siniestros (EIS) perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Una vez en lugar del siniestro vial realizan las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor que arrojaron tasas de 0,62 y 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, cuadruplicando las tasas permitidas al ser de 0,15 mg/l para los vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kg. El conductor, que resultó ileso, fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas y el conductor han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Burgo de Osma (Soria).

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

En España se ha detectado un aumento del número de accidentes con víctimas en los que hay presencia de alcohol en los conductores en los últimos cinco años. De los 937 conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológico durante al año 2024, el 48,2 % dieron positivo en alcohol, droga de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.