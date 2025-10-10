Detenidos tres hombres como presuntos autores de la brutal agresión a dos hermanos en una zona de ocio nocturno de Soria

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la agresión a dos jóvenes en una zona de ocio nocturno de la capital soriana. La agresión se hizo viral tras el vídeo que publicó en la red social Instagram el senador popular Javier Jiménez Santamaría exigiendo medidas drásticas ante este tipo de episodios violentos.

Los detenidos son tres hombres, uno de ellos de 34 años y dos de 22 años, vecinos de Soria, y que han sido acusados de presuntos delitos de lesiones al agredir a dos hermanos.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de octubre durante las fiestas de San Saturio de la capital soriana. Las dos víctimas se encontraban en uno de los establecimientos de ocio de la calle Rota de Calatañazor. Uno de ellos, una mujer hermana de la otra víctima, se dirigió a la barra del local a pedir una consumición. Al girarse, y de manera involuntaria, golpeó con el codo a un varón tirándole su consumición. Como consecuencia de esta acción se inició una discusión en la que participaron varias personas que fueron invitadas a abandonar el establecimiento.

Una vez en la vía pública tres varones, entre los que estaba el que inició la discusión, se abalanzaron de forma violenta contra los dos hermanos agrediéndoles con puñetazos y patadas. Como consecuencia de la agresión una de las víctimas, mujer, quedo tendida en el suelo, en estado inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron varias patrullas policiales y una ambulancia. Los servicios sanitarios trasladaron a la mujer herida al servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara donde fue asistida de sus lesiones, destacando una herida en la zona de la nuca que preciso de sutura con dos grapas metálicas. El otro hermano declinó asistencia médica en ese momento.

Desde el primer momento la Policía inició sus gestiones de investigación en aras de identificar a los presuntos autores de los hechos, colaborando también funcionarios de Policía Local.

Finalmente, en la tarde noche del ayer, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención los tres jóvenes.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de esta ciudad que decretó su puesta en libertad, así como la imposición de una orden de prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 300 metros y de comunicarse con ellas por cualquier medio.