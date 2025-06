'Viajes del Club de los 60': la novedad para el 2026 que ofrecerá estas facilidades

Se ha cumplido una de las demandas históricas que venían reclamando las Agencias de Viaje de Segovia. A partir de la próxima temporada van a poder comercializar 'el Viaje del Club de los 60'. En nuestra provincia cada año son más de 2.000 personas las que solicitan estas 'escapadas' por el territorio nacional y europeo. Hasta este año la Junta de Castilla y León la adjudicaba a una sola agencia que solía estar fuera de nuestra provincia, por lo que la tramitación se realizaba por teléfono o vía online. De cara al próximo año se van a poder comercializar en cualquier agencia de viajes.

“Llevamos años trabajando para que las agencias locales podamos formar parte real de este programa público. No solo es justo, sino que garantiza un mejor acceso para los usuarios en pueblos y barrios, donde la atención cercana es esencial”, explica Luis García-Patiño, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Segovia.





Uno de los aspectos clave del nuevo acuerdo es que los beneficiarios del programa podrán ahora elegir libremente en qué agencia reservar su viaje. Esto fortalece la red de oficinas en el territorio y reconoce el valor de la atención personalizada, además de revertir la concentración que favorecía a grandes operadores y plataformas alejadas de la realidad local.

García-Patiño destaca que es una “victoria para el sector y para nuestros mayores”. “Este paso permite que las plazas del programa lleguen de forma más equitativa a todos los rincones de la provincia, fomentando además el empleo y la actividad económica de nuestras agencias”.

¿CAMBIA EL MÉTODO DE SOLICITUD DEL VIAJE DEL CLUB DE LOS 60?

La respuesta es no. Según ha explicado García-Patiño, las gestiones a realizar son similares a épocas anteriores, con la comodidad que una vez has sido seleccionado para este viaje, lo puedes organizar con tu agencia de viajes habitual y no con la que exija la Junta

Más de dos decadas han pasado desde que las Agencias de Viajes de Segovia venían reclamando la comercializacion de los viajes del Club de los 60