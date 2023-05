Sorteo de Oro de Cruz Roja: vuelve el sorteo que nos hace ‘Ser Mejores’ de la mano de 72Kilos

Cruz Roja Española en Segovia, ha presentado este jueves en el salón de actos de la Academia de Artillería, la campaña del Sorteo de Oro 2023. En el acto han estado presentes, María Teresa Fuentetaja, Presidenta Provincial de Cruz Roja en Segovia, Ana de Lucas Maderuelo, Responsable de Captación de Fondos, Alianzas con Empresas y Responsabilidad Social y Rafael de Felipe Barahona, Coronel Director de la Academia de Artillería.

“Desde el 25 de abril están a la venta los boletos, que cada año suponen una nueva oportunidad para que Cruz Roja pueda estar donde más se la necesita: junto a las personas más vulnerables, que este año, con la incertidumbre y el miedo social que rodean al conflicto armado en Ucrania, las emergencias climáticas, la inestabilidad económica o los terremotos, viven un sinfín de retos humanitarios que ponen a prueba la capacidad de Cruz Roja cada día, y que nos hacen ‘Ser Mejores’ como sociedad dándoles respuesta”, ha desatacado María Teresa Fuentetaja, Presidenta Provincial de Cruz Roja en Segovia, durante la presentación.

Por su parte, Ana de Lucas Maderuelo, Responsable de Captación Alianzas con Empresas y Responsabilidad Social, ha destacado que “Cruz Roja agradece el compromiso y la implicación de todas las personas, instituciones y empresas que con su colaboración, hacen posible mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables. En este contexto actual, contar con su apoyo es vital para hacer posible que las cosas cambien, para hacer posible que esa ayude llegue donde y cuando más se necesita”.

Este año Cruz Roja en Segovia tiene consignados 56.550 boletos en nuestra provincia por valor de 282.750€. Los mismos se pueden adquirir en la sede de Cruz Roja, en cada una de las Asambleas Comarcales que Cruz Roja tiene por toda la provincia, también mediante venta telefónica y con los vendedores y vendedoras.

Málaga será la ciudad anfitriona de la celebración del Sorteo de Oro de Cruz Roja el próximo 20 de julio, un sorteo solidario que supone una de las mayores fuentes de financiación de la Organización Humanitaria que ha atenido en Segovia en el año 2022 a 12.538 personas, y que visibiliza la labor que hacen las de 730 personas voluntarias de Cruz Roja Segovia y que se esfuerzan por llevar la visión del mundo de Cruz Roja un poco más lejos.

Bajo el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’, se lanza una campaña en la que se asegura que detrás del “oro” de Cruz Roja están la acogida, la alimentación consciente, el bienestar energético, la compañía, el éxito escolar, el futuro laboral, la igualdad, la sostenibilidad, el socorro o la protección a la mujer.

Para Cruz Roja, la vulnerabilidad puede estar donde hay una persona mayor que se siente sola, una mujer que sufre violencia machista, un niño o niña que no tiene recursos para poder estudiar, una persona refugiada que huye de la violencia y el hambre en su país, una familia que no tiene agua caliente ni calefacción, una mujer que no tiene las mismas oportunidades en el trabajo o todas las personas que sufren una emergencia climática. Esta idea es compartida por el ilustrador Óscar Alonso, 72Kilos, quién ha puesto imagen y color a los boletos a través de su arte con una variedad de 10 diseños que representan cada una de las áreas de actuación de Cruz Roja.

Parece un boleto, pero es mucho más

Al igual que el sorteo, el boleto también es mucho más de lo que parece. Cada boleto de 5 euros es un botiquín de productos básicos para una persona; 3 boletos pueden apoyar a una persona sin hogar con un kit de abrigo; con 4 boletos, Cruz Roja imparte un taller para personas mayores con el objetivo de prevenir la soledad; y con 10 boletos, se provee a una familia con un kit de productos para que ahorren en su hogar. Con cada boleto se logar poner en marcha una ayuda real, un proyecto que cambia la vida de una persona que lo necesita, por eso, son “oro”.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro reparte más de 11.700 premios, que superan los 7 millones de euros en premios, o su contravalor en oro. Se reparten 3 millones de euros al primer premio; 1 millón de euros al segundo premio; 500.000 euros al tercer premio; 250.000 euros al cuarto premio; y 100.000 euros al quinto premio. Además de estos 5 primeros premios principales, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías.

El sorteo tendrá lugar a las 19.00 horas del 20 de julio, el cual también será retransmitido a través de la web y las redes sociales del Sorteo y de Cruz Roja Española.

