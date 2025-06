Segovia afronta la campaña de incendios forestales con menos puntos de vigilancia: "Han instalado casetas de obra sin la visibilidad de una torre"

Las altas temperaturas que han llegado de golpe nos hacen ponernos en alerta y tener especial precaución en nuestro montes por el riesgo alto de incendio. La prevención en los meses previos y durante el periodo estival es fundamental con labores tales como el desbroce, pero también lo es la vigilancia constante. El tiempo que se tarda en la detección del fuego es clave y por ello se pone especial atención en los puestos de control en nuestra provincia.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha denunciado la inhabilitación de torretas en Segovia por parte de la Junta de Castilla y León. Concretamente de las 23 existentes en veranos anteriores, desde hace un año se suprimieron 13, que tan solo se han repuesto con 7 casetas de obra. No son las torres de vigilancia convencionales, por lo que no desempeñan la misma labor que las otras 10 torres que sí siguen en nuestra provincia.

Lo ha explicado en COPE Álvaro Martín, miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Martín se ha detenido en que, "son unas casetas de obras que no tiene la misma visibilidad que la torreta. Además ha añadido que se han colocado en otros puntos y no en el mismo sitio que las antiguas torretas porque "muchas de esas torres estaban en un pinar al tener la altura para ello, al estar a ras de suelo -las casetas de obra- no podían tener ninguna visibilidad".

Torreta inhabilitada en la provincia de Segovia

Según ha contado Álvaro las zonas que peligran y donde se han eliminado más torres pertenecen a la mitad oriental de la provincia. Reducen la vigilancia en espacios tan relevantes como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o en los Parques Naturales de las Hoces del Río Duratón y Riaza, que solo se van a vigilar desde los puntos de Pradales y Santibañez.

Las consecuencias de esto, tal y como ha contado Álvaro, son peligrosas y ha puesto de ejemplo una situación que se dio el verano pasado en Navas de San Antonio, "que tenía que estar vigilado por la torre de Villacastín que estuvo descubierta durante toda la campaña y cuando se detectó desde otro puesto ya era tarde".

"Ha sido un invierno bastante lluvioso y hay bastante materia vegetal el campo. Hay más combustible en el monte y puede ser un año complicado" Álvaro Martín Miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

Además Álvaro ha informado que con la eliminación de las torres de vigilancia, también se prescinde de trabajadores. Son dos personas por cada puesto de vigilancia y sabiendo que de las 13 torres eliminadas solo se han repuesto 7 puntos con casetas de obra, son 10 efectivos menos en la provincia de Segovia. Una cifra que es incluso menor porque a estas alturas de año, según han denunciado desde la Asociación, todavía no están cubiertas todas las plazas de vigilancia. Mientras la Junta, según ha explicado Álvaro Martín, defiende otros sistemas de control, tales cámaras, pero que todavía no están instaladas en Segovia.