La realidad del "tren vive en España el mejor momento" y del "disculpen las mejoras": viajeros de Segovia sufren horas de hacinamiento en Chamartín para poder volver a casa

Mientras los usuarios habituales de la alta velocidad en la línea Segovia-Madrid escuchan frases como “el tren vive en España el mejor momento de su historia” o leen en las estaciones carteles tales como “disculpen las mejoras”; tienen que vivir situaciones como la de la tarde del jueves: hacinados durante horas en la estación de Chamartín, sin acceso a los trenes que les traían de vuelta a casa y sin información de cuando podrían acceder a las vías. Es decir, un nuevo caso de caos ferroviario.

Los viajeros no solo denuncian los retrasos, sino el maltrato que sufren en la estación que les hacen sentir "como ganado". Así lo ha explicado Sylvia García. Ella trabaja en Madrid, pero vive en Segovia. Les impedían acceder al Hall donde sí hay, por lo menos, aire acondicionado. "Lo que hicieron fue poner a todos los vigilantes de seguridad para que no accediéramos al Hall", así relataba Sylvia la manera que tuvo Renfe para controlar el amontonamiento de viajeros delante de la estación de Chamartín.

Sylvia es también la presidenta de la Asociación de Usuarios del AVE de Segovia. Está al corriente de todos los casos y conoce algunos que ante la larga espera optaron por juntarse y pagar un taxi. Y es que en lo que dependía de la alta velocidad hubo retrasos de más de dos horas.

"Sentimos que nos tratan como ganado" Sylvia García

Sin duda, una situación muy lejos de esa frase del Ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando hablaba de que el tren vive su mejor momento en España o los carteles que se ha dedicado a poner por las estaciones con el lema, “Disculpen las mejoras”.

Dado que no se trata de casos puntuales, lo que reclaman los viajeros recurrentes de Segovia es un protocolo de actuación para estas situaciones y no haya improvisaciones.

Con la experiencia de varios infiernos que viven los viajeros cuando ocurren estas situaciones, piden que "esto se trata de desatascar, por lo que si hay plazas libres en trenes que están saliendo deja a las personas montarse si van en esa dirección".