Overbooking en los trenes Segovia-Madrid: "Te genera mucha ansiedad"

Si mañana o el jueves a primera hora necesitas ir desde Segovia a Madrid en tren, te vas a encontrar con el cartel de 'No hay billetes'. Y no es un caso extraordinario de esta semana, sino que es algo que viene siendo habitual desde que llegaron los bonos con grandes descuentos económicos. Esto ha fomentado el uso del tren, pero no ha venido acompañado del refuerzo necesario de frecuencias y trenes, para así evitar un colapso que ahora mismo están sufriendo muchos estudiantes o trabajadores de Madrid que viven en Segovia.

Es el caso de Silvia, ella es presidenta de lo que antes era plataforma y ahora es Asociación de Usuarios del Tren de Alta Velocidad de Segovia. Su puesto de trabajo está en Madrid y con su bono de 50 viajes es previsora a la hora de reservar su asiento. El problema se encuentra cuando tienen que ir en otro horario o incluso en otro día que no tenían previsto. Se topan con trenes completos a días vista, algo que "genera mucha ansiedad y cada vez hay más gente que se queda en tierra".

"La situación es insostenible. Todos los trenes de primera hora de la mañana llenos y a varios días vista" Silvia García Presidenta de la Asociación de Usuarios de los Trenes de Alta Velocidad de Segovia

La causa de la alta demanda son las facilidades que ofrece RENFE para utilizar sus servicios, pero desde la Asociación de Usuarios de AVE de Segovia han detectado que tal y como está estructurado el sistema, no está preparado para soportar tal número de viajeros, "en la línea que más viajeros lleva".

Trenes completos Segovia-Madrid

La solución pasa por reforzar las frecuencias, por lo que han solicitado al Ministerio de Transportes que habilite más horarios en la línea Segovia-Madrid, concretamente uno madrugador antes de las 7:00, así como otro a mediodía entre las 13:00 y las 15:50.

la puntualidad que renfe sigue sin lograr

Y lo que siguen padeciendo estos viajeros son los retrasos. Por ejemplo, a principios de este mes se quejaron de una impuntualidad de una hora tanto para ir, como para volver. El colmo de esta historia está en que al alertar desde la asociación a los usuarios de lo que estaba sucediendo en la estación, muchos para poder cumplir su horario laboral, pidieron el teletrabajo y no cogieron el tren. Este incumplimiento de reserva les ha costado una sanción por parte de RENFE. Una situación que la presidenta de la asociación ha calificado como "terrible e incoherente".