Luis María Cáceres, tras la cautelar a los clubes segovianos: "Se ha llegado a algo lógico y natural"

Los clubes de fútbol sala de Segosala, San Cristóbal y Valverde han recibido finalmente la suspensión cautelar de la sanción que les impedía competir. La noticia, confirmada el pasado viernes, permite a los equipos retomar la competición y afrontar el tramo final de la temporada. Luis MAría Cáceres, presidente del San Cristóbal, ha expresado su satisfacción: “Es algo que estábamos esperando y que, bueno, finalmente se ha confirmado”.

Alivio y foco en el futuro

La decisión ha sido recibida con una “alegría desbordante” en las plantillas, según Luisma Cáceres. Los jugadores están ahora “tranquilos y satisfechos”, centrados en terminar la temporada. Por su parte, las directivas se enfocan en los procedimientos legales que surgirán tras la cautelar. “Por lo menos se ha llegado a algo lógico y natural que nosotros pedíamos, que era que las plantillas pudieran terminar sus competiciones”, afirma el presidente.

Nuestro objetivo ahora mismo es buscar los puentes del diálogo"

El siguiente paso es esperar a las notificaciones del Tribunal Administrativo del Deporte. Pese a la incertidumbre, el objetivo de los clubes es claro: “Nuestro objetivo ahora mismo es buscar los puentes del diálogo”, destaca Luisma. La intención es reconducir la situación con las federaciones territorial y española para que los clubes, de manera progresiva, “vayan volviendo un poco a lo que es la casa federativa”.

Semanas de mucha tensión

El presidente del San Cristóbal ha confesado que las últimas semanas han sido “muy tensas”, con noches sin dormir y sin entender completamente cómo se había llegado a esa situación. “Somos completamente amateurs, cada uno tiene sus trabajos, sus problemas, sus vidas, y esto ya empezaba un poco a superarnos”, ha admitido Cáceres, destacando que los tres clubes afectados son solo una “mínima representación” del deporte segoviano.

Esto ya empezaba un poco a superarnos"

Regreso a la competición

Con la cautelar, se espera un final de temporada tranquilo, aunque Luisma se muestra cauto. Deportivamente, el parón llegó en un gran momento para los equipos. Segosala estaba a las puertas del playoff, el San Cristóbal marcha cuarto en Segunda B y su juvenil es tercero en División de Honor, con opciones de liderato. La prioridad ahora es que las plantillas recuperen la “tensión competitiva” y la “tranquilidad mental”.