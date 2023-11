Las innovadoras urnas funerarias sostenibles que ya están disponibles en Segovia

Las urnas funerarias del futuro ya están aquí. Son de vidrio soplado artesanalmente y albergan las cenizas del fallecido en una conjunción ornamental con plantas, que crea un ecosistema sostenible y emocionalmente conectado con la familia. Con este nuevo servicio, Agencia Funeraria Santa Teresa se coloca a la vanguardia, ofreciendo una alternativa a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Como afirma su creadora, Gema Rey de Vivaria Edenis es un “proyecto de lugar y creación de vida”.

La finalidad de esta nueva propuesta de Agencia Funeraria Santa Teresa es dar una opción diferente a aquellas personas que quieren que, de algún modo, sus seres fallecidos se perpetúen y que, en cierta manera, puedan estar en el hogar de una forma estética, armoniosa y emocionalmente en conexión entre ellos.

Disponer de este novedoso elemento, puede ayudar a superar el duelo tras la pérdida, dado que al poder tener las cenizas del ser querido a la vista, creando un mini jardín con plantas, sin que otras personas lo sepan, facilita ese momento duro de transición tras el fallecimiento. Además, al ser una solución estética y que lleva aparejadas claras referencias al concepto de la vida y la perpetuidad, conlleva sentimientos más sensibles que contribuyen a superar la pérdida y aliviar el día a día en momentos tan delicados. De este modo, las cenizas del fallecido se convierten en creadoras de vida.

La caja de Ward

Estos ecosistemas están basados en la caja de Ward, explica Gema Rey. “Era un contenedor para plantas completamente sellado, para transportar las especies florales en el siglo XIX. De ahí fue evolucionando hasta los actuales terrarios de plantas”, describe la creadora de Vivaria Edenis. Al estar cerrado, las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis con total naturalidad. Absorben la tierra húmeda a través de sus hojas por el vapor de agua, que es lo que hace que las paredes del vidrio se empañen y se crea un ambiente beneficioso para las especies.

Las cenizas de los fallecidos no interfieren en esta función natural. Los terrarios se crean sin cenizas aunque, posteriormente, éstas juegan un papel fundamental a la hora de integrarlas con el sustrato e ir formando diferentes capas con diferentes texturas y colores, para integrarse y formar parte del terrario. Además, de las funciones afectiva, anímica y decorativa que cumplen las cenizas, son beneficiosas para el terrario por los nutrientes que tienen y así crear una simbiosis entre ambos. Hay que tener en cuenta que cada vez se tiende más a integrar la naturaleza dentro de la vida. Y la muerte forma parte de la vida, por lo que “hacemos todo lo posible para intentar facilitar ese proceso inevitable”, señala Óscar de la Fuente, Director de Agencia Funeraria Santa Teresa.









Únicas y personalizables

Los ecosistemas que crea Gema Rey en ‘Lugar de Vida Vivaria Edenis’, empresa colaboradora de Agencia Funeraria Santa Teresa, están “totalmente personalizados, no hay dos iguales”, subraya la creadora de estas urnas exclusivas. Gema Rey explica que no hace “una producción en serie”. “El vidrio esta soplado artesanalmente”, añade. Así, cada pieza es única. De hecho, también se puede personalizar el ecosistema, es decir se puede introducir algún pequeño objeto del fallecido que le recuerde, y que puede quedar escondido o a la vista, a elección de la persona.

Otra opción puede ser utilizar tierra de algún lugar determinado con especial significado para la familia. De ese modo, cada persona tiene su propio ecosistema creado específicamente para ella, y en recuerdo de su ser querido. Agencia Funeraria Santa Teresa y Vivaria Edenis ofrecen estas innovadoras urnas en diferentes tamaños, con esferas de entre 16 y 23 centímetros de diámetro.

Cuidados

Los cuidados que requiere son muy básicos, ya que estas novedosas urnas son prácticamente autosostenibles. El ecosistema creado de forma personal y única, sale totalmente probado del taller y las plantas están enraizadas. Tienen un crecimiento muy lento y, además, se pueden podar para mantenerlas siempre en el estado original. También se pueden sustituir por otros ejemplares con el tiempo o, incluso, trasplantarlas.

El terrario tiene un mantenimiento sencillo y, en ningún caso, las cenizas del fallecido se pierden. También se da la opción de utilizar plantas liofilizadas, aunque su creadora, Gema Rey, no es demasiado partidaria de esta opción “ya que no se crea ninguna simbiosis con las cenizas”. No obstante, es una alternativa más para las familias que ofrece Agencia Funeraria Santa Teresa.

El futuro, ya está aquí

Este tipo de urnas se pueden componer con las cenizas de cualquier ser fallecido incinerado; es decir, personas e, incluso, mascotas a las que tampoco queremos olvidar “y queremos que acompañen en un lugar cercano”, indica Óscar de la Fuente, Director de Agencia Funeraria Santa Teresa. Posiblemente, sea uno de los sistemas más utilizados en un breve espacio de tiempo ya que, “ya que cada vez se tiende mas a introducir la naturaleza en todas las áreas de la vida”, subraya De la Fuente. Además, añade, “es una forma mucho mas amable de tener las cenizas en casa”.

Por eso, desde Agencia Funeraria Santa Teresa se apuesta “por este innovador sistema, porque estamos situados a la cabeza de compañías funerarias que buscamos siempre lo más original, cuidado, atractivo y beneficioso para las personas que precisan nuestros servicios”, concluye Óscar de la Fuente. La idea surgió a través de la iniciativa de Gema Rey y su ‘Lugar de Vida Vivaria Edenis’, creadora de esta composición. Como amante de las plantas, tras fallecer su perro, compró unas orquídeas y mirándolas “sentí paz”. “Eso se quedó muy dentro de mi, y aquí estoy con un producto patentado para que las familias que pierden a sus seres queridos puedan tener las cenizas en un mini jardín”. Agencia Funeraria Santa Teresa ofrece este servicio entre los muchos de los que dispone para aliviar la carga de las familias en el trance.

70 años cerca de los segovianos

Agencia Funeraria Santa Teresa nació en Segovia en el año 1954, de la mano de Elías de la Fuente y Luis Álvarez, en la calle Santa de la capital segoviana, hasta que en 1991 se trasladó a su sede actual, en la calle Tercios Segovianos s/n. Fue el tercer tanatorio que abrió sus puertas en España. Y, aunque empezó teniendo apenas cinco trabajadores, actualmente, es una gran familia con cerca de un centenar de personas trabajando en equipo para ofrecer un servicio tan necesario en la provincia segoviana. Agencia Funeraria Santa Teresa cumple 70 años de historia, acompañando a los segovianos que necesitan apoyo en esos momentos tan delicados con el objetivo de prestar los servicios funerarios de mayor calidad.

De ese modo, ofrece un servicio integral, que abarca desde la gestión documental, servicios de cementerio y atención psicológica, así como los trámites necesarios para facilitar el proceso, ante estos momentos que en Agencia Funeraria Santa Teresa saben que son tan difíciles. Por ello, el equipo de Agencia Funeraria Santa Teresa se encuentra disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Además, uno de sus principales objetivos es acercar a cada rincón de Segovia todos los servicios funerarios necesarios mediante una red de tanatorios integrada por más de 25 infraestructuras repartidas por toda la provincia, abarcando todo el territorio segoviano. Gracias a estas infraestructuras, las personas del medio rural segoviano, no se ven obligadas a acudir a la capital en caso de fallecimiento de sus seres, haciendo así más cercanos y familiares esos momentos.

Primer Crematorio de Segovia

Agencia Funeraria Santa Teresa inauguró en la capital el primer Crematorio de la provincia de Segovia. Fue en 2011, para completar sus servicios y, también, con el ánimo de evitar que los segovianos tuvieran que desplazarse a otras provincias como Ávila, Madrid o Valladolid. De este modo, se abrieron las puertas del Crematorio de Segovia muy luminoso, moderno, con gran aparcamiento, capilla, despedida musical, todo tipo de urnas incluso biodegradables y de semilla, relicarios y colgantes, entre otros muchos servicios. Posteriormente, en 2018 se inauguró el Crematorio de Cuéllar para poder dar servicio a esa zona de la provincia y evitar el desplazamiento de los vecinos de la zona la capital segoviana.

Proyectos de futuro

Entre los proyectos de futuro, en el plano más inmediato, destaca la próxima apertura de Tanatorio y Crematorio en Cantalejo, otra facilidad más para los vecinos de la comarca. En esa línea, Agencia Funeraria Santa Teresa seguirá creciendo y acercando la empresa hacia las zonas de la provincia que precisen sus servicios. Otra de las novedades, de mayor actualidad, es la presentación y puesta a disposición de los usuarios de las urnas sostenibles realizadas con plantas y cenizas para aquellos que quieran tener cerca un recuerdo vivo de sus seres queridos.

Apoyo social

Además, Agencia Funeraria Santa Teresa da apoyo a múltiples entidades sociales y deportivas con las que colabora y patrocina cada año. Entre ellas, se encuentran la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia, Cruz Roja, Hermanitas de los Pobres, Cáritas o Acción Contra el Hambre, entre otras organizaciones beneficiarias de las acciones de responsabilidad social de la agencia funeraria líder de Segovia.

También ha ofrecido un manto a la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia, y colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estrechamente. Además, Agencia Funeraria Santa Teresa tiene acuerdos con diferentes clubes deportivos de la provincia para propiciar un estilo de vida saludable. “Es muy gratificante para nosotros apoyar y estar cerca de los segovianos en todo momento.”, reflexiona Óscar de la Fuente Álvarez, director de Agencia Funeraria Santa Teresa.