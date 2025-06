Cáritas protesta en el centro de Segovia por los altos precios de la vivienda: "Es dramático"

Segovia se sitúa como la segunda provincia de España donde más ha aumentado el precio del alquiler en el último año, con una subida del 23%. Este notable encarecimiento se debe a varios factores, aunque el principal es la escasez de viviendas disponibles en la capital.

Frente a este panorama, es prioritaria la construcción de nuevos inmuebles como medida para frenar esta tendencia al alza. Además, otros elementos que influyen en el incremento de los precios son el auge de los pisos turísticos, la proximidad a Madrid y la demanda generada por estudiantes internacionales del Instituto de Empresa.

el gran impedimento a la labor de cáritas

Y si esta situación la sufre cualquiera que tenga intención de residir en nuestra ciudad, todavía se agrava más si nos referimos a personas con problemas socioeconómicos. Cáritas Diocesana de Segovia les presta su ayuda y a través de los diferentes programas les orientan y acompañan en este proceso. De las más de 3.000 personas que acudieron a Cáritas en el pasado año, más del 23% requieren este asesoramiento. Los trabajadores y técnicos de Cáritas han reconocido a COPE lo desalentador que es mirar el mercado de la vivienda en Segovia.

Protesta de Cáritas en Segovia por el precio de la vivienda

Por este motivo, Cáritas durante ha sacado a la calle en forma de protesta sofás, camas, mesas y otros muebles domésticos, junto con carteles informativos para resaltar esta realidad. Se les ha podido ver en la Plaza Mayor, el Acueducto, San Millán, San Lorenzo o el Cristo del Mercado.

La coordinadora de Cáritas en Segovia, Belén Palomar, ha contado en COPE que "hay personas con posibilidad económica de pagar una vivienda, así como nosotros de ayudar a aquellos que no la tienen, pero como no hay vivienda en el mercado, no podemos ayudarles".

"Cuando nos ponemos a buscar con personas que vienen a Cáritas, todavía hay mayor discriminación" Patricia Trabajadora social de Cáritas en Segovia

Además en las alcantarillas de los puntos céntricos de la ciudad han pegado carteles de: 'Se Alquila alcantarilla en Segovia por 900€ al mes'. Esta campaña protesta de Cáritas estará presente durante todo el día hasta las 20:00. Allí te podrás encontrar carteles que comparan los precios del metro cuadrado en Segovia, que mientras en 2017 estaba en los 6€/m² , en 2025 se ha duplicado y son 12€/m²

Álvaro es uno de los técnicos de Cáritas en Segovia en el programa de personas sin hogar. Ha contado que a las personas que atiende, están fuera del sistema del actual mercado inmobiliario. "Los requisitos que piden son estudiantes y personas con trabajo, pero también hay personas con prestaciones o con ciertas dificultades para las que es francamente imposible encontrar una vivienda", ha apuntado Álvaro

Patricia es trabajadora social de Cáritas en Segovia. Siente impotencia al presenciar como las personas en situación de calle con las que han hecho un trabajo previo, no pueden luego a acceder a una vivienda ya que, "hay mayor discriminación y los que dicen que son inmigrantes no les quieren alquilar".