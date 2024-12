El campo segoviano pide precios justos para 2025: "Algo no ha funcionado"

El sector agrícola y ganadero de nuestra provincia está perdiendo capital en los últimos años. Es la más preocupante conclusión que han sacado desde la Unión de Campesinos de Segovia (UCCL) en su balance de 2024 y unas expectativas para el 2025 que no son halagüeñas. Desde la asociación agraria han señalado las ganancias de los intermediarios como la principal causa de los problemas que sufren nuestros productores al no estar percibiendo la cantidad que está pagando el consumidor en el supermercado. Cesar Aceves, presidente de la Unión de Campesinos de Segovia, ha señalado que "la industria no negocia, te pone un documento encima de la mesa y lo tienes que firmar". Ha añadido que, "nosotros no somos capaces de fijar el precio de lo que producimos"

Un ejemplo lo encuentran en la leche de oveja que del 1,40€/Litro que deberían percibir los ganaderos, las industrias lo bajan al 1,19€/L y esa pérdida por litro de 21 céntimos, puede ser la diferencia entre una explotación rentable o no.

control importaciones

Otra de las grandes preocupaciones del sector del campo son las importaciones que traen a España productos de otros países, que según estos profesionales no tienen los estándares de calidad que a ellos les exigen.

Han puesto especial hincapié en el acuerdo de Mercosur que engloba a países de latinoamérica y les hace "jugar en desventaja". Aceves ha reclamado el control de los productos en origen y en frontera ya que, "usan productos que en Europa no están permitidos"

DIFÍCIL 2024, sin vistas a mejorar en 2025

La cosecha del cereal este año ha sido muy dispar. Mientras en comarcas de la zona de Cuéllar han logrado producciones de unos 4.500 kilos entre trigo y cebada, tristemente esta no ha sido la realidad de toda la provincia. Desde el Nordeste hasta el Suroeste no han llegado en muchas cosechas a producciones superiores de 1.500 kilos, muy por debajo de los 3.000 kilos necesarios para sea efectiva. Aceves ha señalado que ya son tres años consecutivos de malas cifras, "acompañadas de precios ridiculos y en caída libre".

Otra de las demandas para el próximo año es la elaboración de una hoja de ruta intermedia dentro del Plan Estratégico de la PAC que priorice a los agricultores a título principal. También han manifestado su disconformidad con la subida del Agroseguro que está dejando de ser una herramienta eficiente.

Los ganaderos no han olvidado los ataques de lobo un problema real en nuestra provincia con 737 ataques en el último año y más de 1.000 cabezas de ganado muertas con las pérdidas que eso conlleva. Son un 23% más que en el año 2023.

En el punto que ha levantado la voz el presidente de la Unión de Campesinos, ha sido cuando ha hecho un balance de su sector y las ayudas que recibe. Aceves ha manifestado que "no puede ser que cada vez que hablemos de este sector tengamos que hablar de ayudas, algo no ha funcionado. Lo estamos asumiendo como algo válido, pero no puede ser. Lo único que pedimos son precios justos"