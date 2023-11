La burocracia enreda el proyecto de ampliar el parking de Segovia-Guiomar

Hablamos hoy de algunas infraestructuras pendientes en Segovia y dependientes de la Administración General del Estado. Por ejemplo, el aparcamiento de la estación de alta velocidad ferroviaria Segovia-Guiomar. Sabes ya que la demanda supera con mucho las plazas disponibles y que hay lista de espera para acceder a un abono en el parking de una estación que usan a diario alrededor de 3.500 personas. Hace meses, Adif indicó su inclinación a ampliar el aparcamiento. Aunque de momento, pocos avances concretos se han producido.

El diputado socialista por Segovia, José Luis Aceves, mantiene que el proyecto está en fase de redacción. Lo cierto es que se encuentra, para ser exactos, en el servicio de consultoría para la redacción de anteproyectos. En Mediodía COPE en Segovia, la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, ha reconocido que los trámites burocráticos son farragosos y lentos. Así que no parece que haya que esperar avances pronto.

Entretanto, sabes que el Ayuntamiento de Segovia ha planteado una permuta a la propiedad de los terrenos que durante años se han usado como aparcamiento no oficial. Para, al disponer de ese suelo, acondicionarlo y seguir permitiendo el estacionamiento. Hasta entonces, la Junta de Castilla y León sigue permitiendo aparcar en los márgenes de la vía pecuaria que va a Juarrillos.

Rehabilitación del Cervantes

Y más proyectos. Como la rehabilitación del teatro Cervantes. Los trabajos siguen, el movimiento de maquinaria... pero aún no se ha firmado el modificado del proyecto. Las obras tuvieron que pararse durante varios meses, por el riesgo que provocaban las excavaciones tanto para la muralla como para otros edificios de la zona. Se reanudaron los trabajos, merced a una cláusula existente en la normativa, por interés general y porque mantener el parón podría causar un perjuicio mayor. Así que tras el verano se retomaron las obras. Va a empezar diciembre y el modificado del proyecto no se conoce aún al detalle. No ha sido publicado. Ni firmado. Lo ha confirmado la subdelegada del gobierno.

Y una vez pactada la formación del nuevo Gobierno. Una vez conocida la composición de ese Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿continuará Marian Rueda como subdelegada en Segovia? En los micrófonos de COPE ha confesado que el encargo para el puesto fue, en un primer momento, mientras se desarrollaban los procesos electorales. Después, hasta que se estabilizase la situación con la formación de un Gobierno. Ahora... apunta que su futuro se conocerá en poco tiempo.

