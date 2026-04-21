CIBERSEGOVIA 2X27: "No basta con tener protección, hay que mantenerla viva"

Una vulnerabilidad reciente en Microsoft Defender, la extendida herramienta de protección de Microsoft, ha puesto de manifiesto una realidad clave en ciberseguridad. Según el experto en ciberseguridad, Abel Gómez, este incidente recuerda que "ninguna herramienta de antivirus o antimalware es perfecta" y que incluso el software diseñado para proteger puede tener fallos críticos que, si no se corrigen a tiempo, son aprovechados por los ciberdelincuentes. Este ha sido el tema que ha centrado el nuevo episodio de "CibersegovIA".

El peligro de la falsa confianza

Muchas empresas creen que por tener un antivirus ya están cubiertas, pero es un error. Gómez advierte que la seguridad no consiste solo en instalar un programa, sino en mantenerlo y actualizarlo. "Tener un antivirus sin actualizar es como tener una alarma en casa desconectada"; si los ciberdelincuentes ven una brecha, la van a aprovechar.

Ninguna herramienta de antivirus o antimalware es perfecta" Abel Gómez CEO de Cibersegura

El pensamiento de "quién se va a fijar en mí" es uno de los grandes errores en las pymes. Hoy en día, muchos ataques no se dirigen a un nombre de empresa concreto, sino que se lanzan campañas masivas en busca de equipos con vulnerabilidades para introducir ransomware, robar contraseñas o secuestrar información.

Un problema que va más allá de la informática

Un incidente de seguridad puede paralizar por completo la actividad de un negocio. Cuando una empresa depende de su correo, sus documentos o la facturación, un fallo serio se traduce en un parón de la actividad, con las consecuentes pérdidas de dinero y el daño reputacional que esto supone.

El riesgo 0 no existe, pero el riesgo mal gestionado al final se paga" Abel Gómez CEO de Cibersegura

La ciberseguridad no va de "llenar una empresa de programas y de cacharros", sino de tener un orden y un seguimiento. Como señala el experto, "el riesgo 0 no existe, pero el riesgo mal gestionado al final se paga". Es una tarea continua que implica crear una cultura de prevención en el usuario.

Pasos a seguir: prevención y actualización

Ante esta noticia, lo sensato es no caer en el pánico. Abel Gómez recomienda revisar que todos los equipos estén actualizados, ya que Microsoft ha publicado el parche que soluciona el fallo. La prevención, como una simple actualización, siempre "cuesta menos que arreglar" las consecuencias de un ciberataque.

La conclusión es clara y resuena como un recordatorio para cualquier tipo de empresa: "no basta con tener protección, hay que mantenerla viva, actualizada". La seguridad es una tarea continua y no una foto fija, y debe ser gestionada para evitar que un pequeño fallo se convierta en un gran problema.