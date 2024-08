Los consejos de Garmon Ingeniería en las revisiones periódicas obligatorias de instalaciones eléctricas

Garmon Ingeniería está muy concienciado acerca de las revisiones periódicas obligatorias (O. C. A.) para que sus clientes se encuentren siempre en la legalidad, y con sus instalaciones en perfecto estado de explotación.

Se diferencian dos tipos de inspecciones obligatorias: las iniciales y las periódicas.

Inspecciones iniciales

Son aquellas que hay que llevar a cabo cuando se hace una instalación nueva, y estas son obligatorias en:

Instalaciones industriales de baja tensión con una potencia instala superior a 100KW

Locales de pública concurrencia

Locales con riesgo de incendio o explosión

Locales mojados con potencia instalada superior a 10KW

Piscinas con potencia instalada superior a 10KW

Quirófanos o salas de intervención

Alumbrados exteriores con potencia instalada superior5 KW

Inspecciones periódicas

Son objeto de estas inspecciones, todas aquellas instalaciones de baja tensión que requirieron de inspección inicial, cada 5 años y cada 10 años las instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kw.

También requieren de inspección periódica todas las instalaciones de alta tensión cada 3 años.

¿Cuánto cuesta pasar una inspección?

El coste de estas revisiones es irrelevante, en comparación con los problemas que nos puede ocasionar el no tenerlo al día. Es como circular con un coche sin la ITV pasada, si no nos paran y no tenemos ningún percance, pues no pasa nada, pero si por desgracia tenemos algún percance, o alguna inspección de industria, estamos en una situación de ilegalidad, por lo que los seguros no se harían cargo, y el organismo competente nos podría sancionar.

A parte de las obligaciones de revisiones, tanto iniciales como periódicas, en las instalaciones eléctricas, también estamos obligados a llevar a cabo revisiones en :

Instalaciones solares fotovoltaicas de más de 25 KW

Sistemas de elevación, gruas, ascensores...

Calderas a nivel industrial

Sistemas de protección contra incendios

Sistemas de almacenamiento de productos químicos

Depósitos de combustibles