Rotundo éxito de la segunda tractorada del sector agrario en Salamanca

Cerca de 300 tractores, llegados desde distintos puntos de la provincia salmantina, han arropado a los agricultores y ganaderos que han recorrido también a pie el centro de la capital salmantina. Su máxima: precios justos y respeto, dignificación de una profesión a la que hace dos años, en plena parte dura de la pandemia, se aplaudía y ahora se les trata de poco menos que delincuentes.

Te presento a Jesús Ángel Hdez, es agricultor y ganadero de la zona de Parada de Rubiales. Hoy ha estado junto con otros muchos hombres y mujeres del sector primario de la provincia salmantina.Han vuelto a dar un golpe en la mesa. Ellos contribuyen con sus impuestos a pagar la sanidad y la educación públicas pero los pueblos, nos dice, no tienen médicos ni maestros. Se acaban. Ellos se ajustan el cinturon pero los políticos se suben los sueldos, apostilla.

Jesús lleva desde los 13 años dedicado en cuerpo y alma al campo. Cogió el testigo de su padre que era pastor y lo ha sido hasta hace tres años cuando ya no pudo más y tuvo que vender a sus ovejas. No piensa en dejar su explotación, nos dice. No hay otros trabajos y además tiene que hacer frente a un desembolso en maquinaria de 300.000 euros.

Aún así se enfrenta día a día a las dificultades. Los costes de producción suben, el gasóil está ya desorbitado y los precios en origen son irrisorios. Él como los demás hombres y mujeres del campo contribuye con sus impuestos a mantener al país y la despensaa llena de los supermercados.