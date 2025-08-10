El pueblo de Salamanca que aspira a tener el mejor mural del mundo: los vecinos están encantados

Hoy te invito a que te acerques al pequeño pueblo serrano de Garcibuey que ya es conocido, además de por su paraje natural, por los cerca de 40 murales que embellecen sus calles en plena Sierra de Francia. Es un museo de arte urbano rural al aire libre.

Precisamente dos murales que participaron en la V Edición de Grafittibuey han sido seleccionados por la prestigiosa plataforma internacional Street Art Cities como candidatos a convertirse en el mejor mural del mundo del mes de julio.

El Árbol de la vida y ornamental lynx

Este reconocimiento coloca al municipio salmantino en el mapa de la creatividad urbana global compitiendo con más de un centenar de obras de todo el planeta.

Las creaciones que compiten son las de El Árbol de la Vida de Joaquín Vila. Una obra que, por su título, evoca una conexión con la naturaleza, las raíces y el ciclo vital. Elementos muy presentes en el entorno de la Sierra de Francia. Se encuentra en el Ayuntamiento. Y a la entrada del pueblo vemos Ornamental Lynx de Tirso Paz, artísticamente conocido como BubleGum. Este trabajo pone el foco en la fauna local representando a una figura icónica y amenazada como es el lince con un estilo ornamental distintivo.

Mural Garcibuey

Desde que se empezaron a crear estas obras, en 2019, las visitas al pueblo se han incrementado. Los vecinos están encantados con este museo al aire libre. La localidad además tiene un entorno rico que visitar. "Estamos rodeados de muchos conjuntos históricos como La Alberca, Mogarraz y otros pueblos que no son conjuntos. Tenemos zonas de baño, chiringuitos; merece la pena venir a Garcibuey", explica Miguel Martín, alcalde de la localidad.

Estos dos murales seleccionados compiten con más de un centenar de obras. La votación popular ya está abierta y tú puedes votar para que estas muestras de arte urbano mundial sean reconocidas.

En 2023 Tritón Miguelón consiguió ser el mejor mural del mundo en el mes de abril. Entonces compitieron con ciudades como Buenos Aires. Es un pueblo pequeño de 180 habitantes. "Es complicado, no por la calidad de las obras sino porque somos un pueblo muy pequeño. A mayores se complica más todavía porque al haberse seleccionado dos obras, el voto se divide" explica en COPE Salamanca su alcalde Miguel Martín.

El resultado final dependerá ahora del apoyo popular. Hay que votar en la plataforma Street Art Cities.

Cierto es que al ser dos obras, estará dividido pero por qué no soñar y volver a conseguirlo otra vez. De momento, esperan volver a ser seleccionados con dos o tres murales para ser votados como mejor mural del mundo en agosto.