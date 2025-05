El Niño de la Capea recibe el homenaje de Madrid treinta años después de cortarse la coleta

Salamanca - Publicado el 28 may 2025, 16:24 - Actualizado 28 may 2025, 16:40

El diestro salmantino retirado Pedro Gutiérrez Moya, también conocido como El Niño de la Capea, ha protagonizado hoy un multitudinario homenaje en la plaza de toros de las Ventas.

El maestro de maestros se cortaba la coleta hace ya tres décadas. Dedicado actualmente a la cría de ganado bravo, atendía los micrófonos de Cope Salamanca de camino a Madrid. Con la emoción empañando su voz ha explicado que nunca hubiera soñado con recibir un homenaje así de la afición venteña.

un homenaje de ensueño

Es cierto que salió a hombros en cinco ocasiones durante los casi veinte años que tuvo ocasión de actuar en su ruedo. "Pero uno nunca piensa en que va a recibir un homenaje así. Es muy emocionante saber que después de treinta años retirado se acuerdan de lo que has hecho por los ruedos. En este tipo de homenajes, uno no piensa nunca. Uno piensa en progresar en la escuela del toreo y de la vida que van unidos, pero es muy halagador y muy bonito seguir en el recuerdo de toda esa gente que te ha apoyado y te ha admirado. Ves que no ha quedado en un esfuerzo personal sino que permaneces en su recuerdo". Asegura el ganadero.

repaso a sus puertas grandes en madrid

La sala Antonio Bienvenida ha sido el espacio elegido en el coso más importante del toreo, para acoger un acto organizado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Además de multitud de aficionados y compañeros de profesión del Capea, en el acto ha estado presente el también diestro retirado Santiago Martín, El Viti, así como Antonio de Jesús y Domingo López Chaves. Junto a los salmantinos, otras figuras del toreo como Curro Vázquez, Ortega Cano, Roberto Domínguez, César Rincón y su yerno Miguel Ángel Perera.

Tras la proyección de un vídeo que ha repasado los momentos más destacados de las cinco tardes en las que abrió la puerta grande de Las Ventas en 1974, 1975, 1979, 1985 y 1988, se ha celebrado un coloquio conducido por el periodista José Ribagorda.

Finalmente, el Niño de la Capea ha descubierto un azulejo conmemorativo situado entre el que recuerda la figura de Antonio Ordóñez y la de su también compañero de profesión José María Manzanares, en la galería del tendido 1 del coso taurino.

El texto del azulejo reseña: "Pedro Gutiérrez Moya, Niño de la Capea, relevante figura del toreo del siglo XX, que se consagró en esta plaza con seis toros en solitario de Victorino Martín en 1988, logrando su quinta puerta grande. Maestro de intachable trayectoria profesional".

el sueño del ganadero

El matador de toros retirado sueña ahora con criar astados para la historia. El ganadero insiste en que "Un hombre sin sueños no está vivo y yo sueño que mis toros sean recordados dentro de cien años".

Con ese fin, llevará un encierro que será lidiado a caballo el día 6 de julio en la feria de San Fermín 2025 en Pamplona.