La importancia de la ayuda a domicilio en Salamanca: "Vi cómo un ángel se posaba en mi puerta"

El modelo de atención a la dependencia de Castilla y León cerró 2023 sin lista de espera, mientras que en España se sitúa en el 15,4%. Un modelo de éxito reconocido y que atiende en la actualidad a 122.589 beneficiarios. Buena parte de las demandas de ayudas a la dependencia de nuestra comunidad proceden de Salamanca.





El aumento de la esperanza de vida, redunda en una mayor demanda de las necesidades de una población como la del medio rural. Los habitantes de los pueblos salmantinos, están entre los más envejecidos de todo el país y éstos requieren de unos cuidados imprescindibles, para favorecer la autonomía en su propio hogar.









El valor de poder permanecer en casa

Hoy conocemos a Concha y Nicasio. Ella es guijuelense y él abulense. Tienen 92 y 94 años respectivamente. (En realidad Concha cumplirá 93 años mañana, 2 de febrero). Viven en Cabrerizos y reciben cada día las atenciones de Sara Valle. La auxiliar contratada por el gobierno provincial, ayuda a la pareja en sus actividades cotidianas y en las tareas básicas que ellos no pueden realizar.





Concha y su marido van siendo cada vez más dependientes al compás que van cumpliendo años. Sara acude a ayudarla durante una hora y cuarto, todos los lunes, miércoles y viernes. También va los martes y jueves a su casa, para atender a Nicasio. Durante este espacio de tiempo, la pareja se siente acompañada y cuidada. Pero el día tiene demasiadas horas y la ínfima pensión de Nicasio, no alcanza a cubrir la contratación a título privado, de otra persona que pueda atender sus necesidades. "Yo con poco me conformo, pero si pudiera al menos quedarse Sara durante algo más de tiempo... Es que mi hijo José María está trabajando". Sueña Concha.





Concha y Nicasio agradecen la ayuda de Sara

Concha se emociona al hablar de su hijo. Pero también deja claro que sin conocer a Sara, el primer día que entró por la puerta de su casa, supo que había recibido un regalo del cielo. "Vi como un ángel que se posaba en mi puerta. Porque vi a una persona con una sonrisa y un agrado, que eso no está pagado con dinero".

Yo voy perdiendo cada vez más facultades. Me he pasado mi vida trabajando, pero no he conseguido percibir una pensión. Apunta Concha. "Si te dijera la jubilación que cobra mi marido te reirías. Apenas llegamos a fin de mes".





El trabajo de persona a persona

Sara tampoco puede ocultar la gratitud que le inspira la pareja: "He trabajado en otros formatos de ayuda a las personas mayores y este es especial. En una hora y cuarto de trabajo diario, el contacto directo y personal que se establece, es muy beneficioso para ellos. Es muy importante conseguir que nuestros mayores puedan permanecer en su entorno habitual, en su casa. Son maravillosos porque a pesar de sus dificultades, son capaces de llegarte al corazón. Ellos dicen estar encantados, pero yo recibo mucho más".





El programa de ayuda a domicilio de la Diputación salmantina atendió en 2023 a un total de 2.322 personas. En 2024 ha incrementado el presupuesto destinado a este fin en 1,5 millones de euros. De este modo alcanzará un montante de 11 millones y medio, con el fin de atender a 2.550 personas. Además, se va a contratar a 190 profesionales más y se van a incrementar en 91.700 horas, las ayudas destinadas a este colectivo.