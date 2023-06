La fábrica de combustible de Juzbado informa de un suceso notificable al Consejo de Seguridad Nuclear

La fábrica de Juzbado ha comunicado en la tarde de hoy un suceso notificable al Consejo de Seguridad Nuclear tras detectar que una de las puertas contra incendios de la zona de gadolinio se encontraba abierta. Se observó que el mecanismo de retorno que asegura el cierre de este tipo de puertas no había actuado adecuadamente tras el paso de un operario.

No obstante, el suceso no ha supuesto ningún riesgo para la instalación, los trabajadores, el público ni el medio ambiente ya que durante el tiempo que la puerta ha permanecido abierta no se ha realizado ningún trabajo que implicase peligro de incendio. Se ha procedido a revisar el mecanismo de cierre de la puerta y se establecerán las acciones correctivas pertinentes.