Lorca se prepara para la Semana Santa: comienza la instalación de 10.000 sillas en la avenida Juan Carlos I

La ciudad de Lorca se prepara para vivir una de sus semanas más importantes del año. Este viernes comienza el montaje de las tribunas con casi 10.000 sillas para presenciar en directo las procesiones de la Semana Santa.

La instalación, que se prolongará durante varios días, se está llevando a cabo en la avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la ciudad, lo que provocará importantes modificaciones en el tráfico.

Un montaje de grandes dimensiones

La operación logística se centra en el tramo comprendido entre las calles Óvalo y Floridablanca. En esta zona se instalarán 58 módulos de palcos con una capacidad de resistencia de 600 kilos por metro cuadrado. En total, se colocarán unas 9.500 sillas convencionales y se habilitarán 130 localidades especialmente acondicionadas para personas con movilidad reducida.

Para llevar a cabo la colocación de las tribunas, durante esta semana ha sido necesaria la retirada de semáforos, señales verticales de tráfico, carteles comerciales e incluso las bocas de depósito de los contenedores soterrados. Todo ello para despejar el recorrido por el que desfilarán tronos, carrozas y carros tirados por 400 caballos, que dispondrán de una anchura de solo 6,5 metros a su paso por la carrera oficial.

Restricciones de tráfico

Desde este viernes, la circulación quedará prohibida en este tramo de la avenida, permitiéndose únicamente el paso a los autobuses urbanos. Los usuarios de los vados contarán con una autorización municipal para acceder a través de la alameda Menchirón. Además, durante el montaje solo quedará abierto un carril en sentido Murcia, exclusivamente para vehículos de carga y descarga en horario de 10:00 a 12:00 horas.

Entradas casi agotadas

La expectación es máxima. Las localidades para los desfiles bíblico-pasionales de Jueves y Viernes Santo ya están agotadas. Sin embargo, todavía quedan algunas disponibles para las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. Por su parte, la tribuna presidencial, con capacidad para 309 personas, acogerá a las autoridades civiles, militares y religiosas durante los desfiles.