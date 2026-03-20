Evacuado un vecino por inhalación de humo tras el incendio de una campana extractora en Fene

Una persona tuvo que ser evacuada en la tarde de este jueves, 19 de marzo, por los servicios sanitarios a consecuencia de una intoxicación por inhalación de humo, originada por el incendio de una campana extractora en una vivienda de Fene.

El suceso se produjo en un inmueble de cinco plantas situado en la Avenida Naturais. Fueron varios los vecinos que alertaron al 112 pasadas las 14:00 horas, al percatarse de una densa humareda que salía de uno de los domicilios.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, que procedió a ventilar la vivienda afectada una vez controlada la situación. Por su parte, los profesionales de Urxencias Sanitarias-061 atendieron 'in situ' al afectado por la inhalación de humo, que tuvo que ser evacuado.

En el operativo también colaboraron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de coordinar la seguridad en la zona y regular el tráfico en las inmediaciones del edificio.