Cientos de ganaderos toman la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca

Conscientes de que la unión hace la fuerza, cientos de ganaderos llegados de toda Salamanca pero también del resto de la región así como de Extremadura o Madrid, han tomado la explanada del edificio de la Junta para trasladar su hartazgo ante el gobierno regional, sobre la importancia de establecer un protocolo flexibilizado para la tuberculosis bovina. Aseguran que más que erradicar se puede convivir con esta enfermedad, de modo que se garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias. Jesús Rodríguez Ingelmo es ganadero en Cabezuela de Salvatierra, en la comarca de Guijuelo. Explica a Cope Salamanca que su explotación está conformada por cien cabezas de ganado autóctono: la raza Morucha.





Afirma que las condiciones de saneamiento que impone el Gobierno regional, obligan a sacrificar animales que en realidad están sanos, lo que sumado al incremento de costes y los ataques constantes de la fauna salvaje, supone unas pérdidas tan cuantiosas para los productores, que hacen imposible sostener su actividad.





Por eso solicitan en un escrito registrado en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, que se depuren responsabilidades por la situación enquistada sobre el protocolo de saneamiento animal y el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal. Pero también demandan que se adopten medidas de control sobre la fauna salvaje, que además de transmitir enfermedades, depredan a la cabaña ganadera por la superpoblación desmedida de animales como el buitre, el lobo o el meloncillo entre otros.





Algunos de los miembros de la Plataforma de Ganaderos Unidos de Salamanca, a la que van anexionándose ya otras entidades afines del resto de España, han protagonizado esta mañana un desagradable incidente. Tras la concentración pacífica a las puertas de las instalaciones, se han ido caldeando los ánimos. Ya en medio del caos por el lanzamiento de petardos y huevos de pintura y entre gritos de protesta; "dimisión" y "fuera", un grupo de ganaderos ha intentado acceder al recinto por la fuerza. La Policía ha desalojado a los presentes y la bronca se ha saldado con una persona detenida y dos heridas.





Finalmente, la Plataforma pretende paralizar todos los saneamientos ganaderos previstos para el próximo lunes 12 de junio. Del mismo modo, han acordado no acudir a la próxima edición dela Feria Agroganadera SALAMAQ2023, en señal de protesta por lo que consideran una amenaza reiterada a su actividad, siempre y cuando no se atiendan las demandas por las que aseguran, no cesarán de establecer diferentes medidas de protesta.