20 años cumple Inma Montañés como voluntaria de Cruz Roja Salamanca: "No me quiero ir"

Hoy es el día Internacional de las ONGs o lo que es lo mismo las Organizaciones no gubernamentales. Las hay de muchos tipos y con muchos fines: ayuda humanitaria, salud, apadrinamiento, defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente..

Inma Montañés Castillo: 20 años colaborando con Cruz Roja Salamanca.

Inma Montañés Castillo es desde hace 20 años voluntaria en Cruz Roja Salamanca. En una entrevista a COPE Salamanca nos ha dicho que comenzó a colaborar después de que sus hijos ya eran algo mayores y podía dedicar tiempo a los programas de la entidad.

Ha pasado por diferentes: talleres destinados a víctimas de violencia de genero, talleres de inserción laboral para inmigrantes y refugiados..Ahora se dedica al área de la salud promocionando un envejecimiento saludable al colectivo de mayores. Ser voluntaria le ha ayudado "a relativizar muchas pruebas que te pone la vida". Inma, nos dice, se pone siempre en la situación de las personas a las que ayuda. Empatiza con sus problemas o situaciones personales y hace que siempre las tenga en su corazón. No le llegan a quitar el sueño porque "debes de protegerte emocionalmente, pero algunas te dejan huella", explica. Después de tantos años, te encuentras por la calle con muchas de ellas y te agradecen los consejos que un día le diste.

Hay que probar a "ser voluntario"





“No lo dejo” “No me quiero ir” nos dice Inma que anima a aquellos que estén dudosos a probar “ser voluntario”. Los ingredientes fundamentales: "disponibilidad, compromiso y generosidad porque a veces no es fácil. Tienes también tu vida personal y a veces tienes que quitar de ella para atender a otras personas. "A veces oyes cosas y sabes cosas de las personas a las que ayudas que te tocan el alma". Hay muchas personas que no saben lo que es ser voluntario. Muchas personas empiezan su voluntariado y al final ven que les llena en su vida.

Inma ha ido cambiando de programas y proyectos pero no quiere irse de Cruz Roja Salamanca. Entiende que hay mucho tiempo a lo largo de una semana para emplear unas horas en beneficio de otras personas.