Casi 9.000 vehículos acceden sin autorización a la zona peatonal de Salamanca en una semana sin ser multados

El pasado 1 de julio comenzaron a funcionar los lectores de matrícula que controlan los accesos de vehículos a la zona peatonal del centro de la ciudad. Según ha explicado hoy el concejal de Tráfico Ángel Molina, desde entonces, y en los siete primeros días desde su puesta en marcha, se han contabilizado 117.842 tránsitos en esta zona, de los que el 7,6% pertenecen a vehículos que no habían formalizado su registro. Sin embargo, un total de 22.342 usuarios se han dado ya de alta en la plataforma de registro para acceder a las calles señaladas.

ATENCION DIRECTA PARA RESOLVER DUDAS

Con la finalidad de prestar una mayor atención al ciudadano, realizar consultas, orientar y resolver dudas a este respecto, el Consistorio puso en marcha el pasado mes de febrero un servicio de atención ciudadana, que está atendido por cuatro personas. Las demandas principalmente atendidas han sido las relacionadas con la forma de realizar el registro, seguidas de si estos se habían realizado de manera correcta.

Este servicio está disponible en el correo electrónico zbe@aytosalamanca.es, en el teléfono 923 27 91 99 o forma presencial en las dependencias de la Policía Local de Salamanca, situadas en la avenida de la Aldehuela, 43 – 63.

puedes acceder siemrpe que registres tus datos

Molina ha asegurado que el consistorio no implanta estamedida con afán recaudatorio. Por eso, las personas que estén dadas de alta en la plataforma, independientemente de si su solicitud sea finalmente aprobada o denegada, no se enfrentarán a ningún tipo de sanción hasta que se resuelva su petición. En este sentido, según afirmó el concejal, durante los tres primeros meses desde la puesta en funcionamiento de los lectores de matrículas, la primera vez que se acceda de manera incorrecta no llevará aparejada ningún tipo de sanción, sino que se enviará una carta informativa en la que se pondrá de manifiesto este hecho con la finalidad de que se formalice el registro y se regularice la situación.

si se reincide, se paga multa

Aún no se han enviado las misivas informativas a los ciudadanos que accedieron a estas calles sin autorización, confirma el edil. Los infractores podrán justificar su paso por las calles peatonales en un espacio de tres días, pero los vehículos que reincidan sin estar registrados, se exponen a multas por valor de 200 euros, cantidad que se reducirá al 50% por pronto pago.

Durante su intervención, Ángel Molina, reiteró que lo único que cambia con la situación que había antes de que se activaran los lectores, es la forma en la que se controlan estas entradas de vehículos a la zona peatonal, sin que en la actualidad se aplique ninguna otra limitación al respecto, ni por ningún tipo de distintivo ambiental o similar. “La puesta en marcha de esta plataforma es una forma de facilitar, aún más, al ciudadano la forma de comunicar estos accesos; hasta ahora había que hacerlo por teléfono o a través de correo electrónico y con esta web se añade un nuevo método para facilitar esta labor”, señaló el concejal.