Salamanca regresa a la nueva normalidad

El pasado 3 de septiembre el municipio de Salamanca entraba en una especie de 'fase 1' en la que se limitaban los aforos de los comercios, se impedía el consumo en barra y se restringía la actividad en grupos. Estas limitaciones fueron motivadas por el incremento de casos en las últimas semanas de agosto y la junta negó que se tratase de una medida para impedir la celebración de las No fiestas de la Virgen de la Vega.

Pues bien, terminadas las no fiestas y pasado el día de San Mateo, 21 de septiembre, es decir cerca de tres semanas después la Consejería de Sanidad levanta estas restricciones. El incremento de casos, como ya defendió el alcalde en su momento, no se trataba de un excesivo relajamiento en concreto si no que era fruto de muchos factores. Cabe recordar que durante las últimas semanas de agosto la falta de reactivos para realizar las pruebas PCR llevó a la provincia a retrasos de hasta una semana y la situación se tardó en normalizar otras dos semanas, hasta el comienzo del mes de septiembre.Durante estas cerca de tres semanas, los principales afectados han sido los sectores de la hostelería y del comercio, los primeros no podían servir en la barra y se limitaban las reuniones a diez personas. Incluso en los peores momentos de estas semanas, se llegó a pensar en una limitación de la movilidad pues hubo días que la provincia rondó los 100 casos diagnosticados y zonas básicas de la capital se encontraron bajo la denominada “transmisión comunitaria”.

Al principio hubo consenso, pero incluso dentro de las filas de la corporación municipal hubo voces que pidieron el levantamiento de las restricciones, ya que eran yugo para la economía salmantina, como fue el caso del concejal de comercio Juan José Sánchez Alonso. Por su parte, el alcalde Carlos García Carbayo siempre las ha defendido y en las declaraciones posteriores a conocer esta noticia ha explicado que esto supone una gran noticia ya que se mejora la situación de la pandemia y como segundo punto la economía de la ciudad. El regidor de la ciudad también ha querido mandar un mensaje a las personas que habiendo dado positivo se saltan la cuarentena poniendo en peligro la salud de todos los demás.