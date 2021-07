Un nuevo ataque contra el ganado vacuno de la provincia

Los ataques del lobo no son los únicos que amenazan al sector del vacuno en la provincia, ahora también se suma el gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro de consumo, Alberto Garzón, en un vídeo ha animado a la gente a dejar de consumir esta carne. Las razones, según él, perjudican la salud y al planeta porque cada kilo de carne requiere 15.000 litros de agua. Como es lógico el sector primario, denuncia estas palabras y piden su dimisión. El presidente de Asaja Cyl. Donaciano Dujo pide responsabilidades contra este ataque al campo de nuestra región e incluso exige que se pronuncie el partido socialista de la región para criticar las palabras de Garzón.

El sector vacuno en nuestra provincia cada vez pierde más peso por los ataques del lobo, desde 2019 se han multiplicado. A esto hay que sumarle los precios bajos que a duras penas consiguen paliar los costes y la caída del consumo en hostelería por las restricciones. Las palabras de Garzón han sido recriminadas hasta por sus propios colegas, como el ministro de agricultura Luis Planas.

CONTESTACIÓN DEL MINISTRO PLANAS

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sostenido este jueves que la campaña lanzada este miércoles por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para disminuir el consumo de carne "es tan errónea como la del azúcar mata". En una entrevista de Ser Cataluña recogida este jueves por Europa Press, Planas ha lamentado la palabras del ministro y ha tachado de injusto y "absolutamente fuera de lugar" señalar con el dedo al sector cárnico, que considera parte de la riqueza de España.

Planas ha explicado que no tenía conocimiento de que la campaña iba a salir y ha defendido que los políticos no deben crear problemas sino dar seguridad al conjunto de los ciudadanos diciendo la verdad. Sin embargo, ha añadido que este tema no es un debate español y que las transiciones y cambios hay que hacerlos con acompañamiento y diálogo.

EL VÍDEO DE LA POLÉMICA

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVidapic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón?? (@agarzon) July 7, 2021

