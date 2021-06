Los jóvenes, principal foco de contagio y transmisión

El fin de las mascarillas en exteriores llega con Salamanca con el índice reproductivo más alto supera el 1,14. Sin embargo la buena noticia, no hay pacientes con covid en planta y únicamente el 4% de los pacientes en la UCI la tienen son los mejores datos de toda la región. La consejera de Sanidad, Verónica Casado: “Los casos los vemos en jóvenes, entre 15 a 29 años”.

La incidencia en nuestra provincia a catorce días está en 37 casos por cada cien mil y a siete en 21 lo que se traduce en una ligera disminución. En cuanto a la variante Delta, se han dado 83 casos pero todos ya están inactivados según la consejería por lo que no habría transmisión comunitaria. Además el gobierno ha anunciado una inversión de más de 700.000 euros para la compra 33 respiradores que irán para el nuevo hospital.

EL GOBIERNO REGIONAL PIDE EL USO DE LAS MASCARILLAS

#CastillayLeón sigue recomendando a los ciudadanos el uso de la mascarilla en espacios abiertos en los que se pueden producir aglomeraciones y resulta imposible respetar la distancia de seguridad pic.twitter.com/dJL8FV94jn — Junta de Castilla y León (@jcyl) June 24, 2021





El vicepresidente de la Junta y la consejera de Sanidad, Francisco Igea y Verónica Casado, han recomendado el uso de la mascarilla en la Comunidad pese a la flexibilización acordada por el Gobierno central y ha insistido en su intención de que esta decisión se pueda "modular" de acuerdo a la situación epidemiológica de cada Comunidad, algo que finalmente se ha rechazado.

Casado ha destacado que esta cuestión se abordó ayer en el Consejo Interterritorial y se ha mostrado "sorprendida" de que en ese foro no se diera respuesta a la posibilidad de modulación planteada por diversas autonomías y sí se haya hecho pública este jueves la negativa del Ministerio, algo de lo que el Ejecutivo regional se ha enterado por los medios de comunicación.

La consejera ha considerado que cree que autonomías con incidencias más altas que la de Castilla y León seguro que "no están demasiado conformes" con la decisión final.

Por su parte, Igea ha insistido en que desde la Comunidad se defiende la aprobación de normas homogéneas para el conjunto del país pero que "siempre" se adecuen a la situación epidemiológica. "No acabo de entender estos cambios de actitud, se debe dictar una norma homogénea pero permitir tomar medidas ante posibles cambios de incidencia", ha manifestado el vicepresidente. No obstante, lejos de generar "más confusión", Igea ha recomendado a la población de la Comunidad el uso de la mascarilla sobre todo en espacios de interior y evitar aglomeraciones. "No deja de sorprenderme la actitud del Gobierno", ha zanjado.