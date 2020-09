Guijuelo, firme contra la expansión de la pandemia

Ante la situación provocada en los últimos días por la preocupante evolución de la pandemia en nuestra localidad, el Ayuntamiento de Guijuelo exhorta a sus ciudadanos a cumplir escrupulosamente con las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias para contener la expansión del virus COVID-19:

- Mantener la distancia social de seguridad.

- Uso obligatorio de la mascarilla para todos los vecinos mayores de 6 años.

- Aplicación con asiduidad de soluciones hidroalcohólicas, especialmente al entrar y salir de centros sociales, edificios públicos así como establecimientos hosteleros y comerciales.

- Si presentas síntomas que pueden ser compatibles con el COVID-19, quédate en casa y no acudas al Centro de Salud. Primero, llama por teléfono y los profesionales sanitarios se pondrán en contacto contigo lo antes posible.

- Rogamos respeto riguroso a los confinamientos ordenados por las autoridades sanitarias. No son aleatorios, muy al contrario, se decretan para preservar la salud de todos: por favor, seamos prudentes y responsables.

El debido respeto a estas normas y el cuidado personal de todos y cada uno de nosotros, esperamos que contribuyan notablemente al control de la pandemia en nuestra comunidad. No debemos relajarnos en la observancia de estas sencillas disposiciones y también debemos exigir su cumplimiento en nuestro entorno familiar y social.

Es obligación de todos velar por la seguridad y salud colectivas. No es momento de personalismos e individualidades, sino de mantenernos unidos para afrontar una situación adversa de la que saldremos más rápidamente si actuamos todos juntos.