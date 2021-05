La cobertura en Santa Marta, otra asignatura pendiente

Cuando hablamos de cobertura nos solemos ir a la zona fronteriza, pero esta vez el problema es mucho más cercano. Hoy hablamos de Santa Marta, la cobertura en el municipio es ínfima, apenas podemos hablar por el móvil por las calles del centro y la señal 4G tampoco funciona.

El problema reside en la antena que tenía el municipio, los propietarios del edificio donde estaba ubicada se quejaron y telefónica la tuvo que quitar. De esto han pasado años, pero el ayuntamiento no ha hecho nada y los vecinos están molestos. Daniel es uno de ellos: “Yo me lo tuve que quitar porque era imposible, no tenía cobertura en ningún sitio, aquí en Santa Marta 0”

Los problemas de cobertura aparecen en cuanto llegamos al centro, donde vive mayor número de población y hasta donde llegan las personas de otros puntos para disfrutar de las terrazas del municipio, visitar conocidos o incluso realizar su deporte favorito.



La alternativa para tener buena cobertura es cambiarse de compañía, por lo que en Santa Marta los usuarios de Movistar están casi incomunicados. Desde Cope Salamanca nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y la única solución: reclamar a la empresa.