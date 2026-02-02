Sánchez Adalid, escritor, en COPE Badajoz: "Las ECM me han cambiado mi perspectiva sobre el presente, pero también sobre el futuro"

El escritor Jesús Sánchez Adalid ha presentado su nueva serie documental, ‘Buscando la luz’, un proyecto que aborda las experiencias cercanas a la muerte (ECM) y que, según confiesa, le ha cambiado la perspectiva. Aunque la idea rondaba su mente desde hace más de siete años, no ha sido hasta ahora que ha podido materializarla. El autor ha admitido que su visión inicial sobre este fenómeno era de escepticismo. “Al principio, pues, como muchos, pensaba que eran alucinaciones provocadas por los medicamentos en el estado terminal, en el hospital o quizá por la anoxia o pérdida de oxígeno al cerebro”, ha explicado.

Sánchez Adalid, que también es sacerdote, ha relatado que su percepción comenzó a cambiar tras escuchar los testimonios de personas de su total confianza, quienes le confiaron sus vivencias. Estas personas, según ha comentado el escritor, “son muy reacios a contarlo a nadie, porque es inefable, es muy difícil contarlo y además temen que los traten por locos o desequilibrados”. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estas experiencias no solo eran interesantes, sino que además no contradecían la fe en lo que se refiere “al encuentro con la otra realidad, el más allá”.

Buscando la luz no habla de la muerte. Habla de cómo vivir cuando dejamos de tenerle miedo” Jesús Sánchez Adalid Escritor

Un proyecto con rigor científico y sello extremeño

La serie se presenta como la investigación en lengua española más relevante sobre las ECM hasta la fecha, bajo el paraguas del proyecto ‘Somos Alma’ de la Fundación Icloby. En ella participan prestigiosos científicos, médicos, neurólogos y psiquiatras. Sánchez Adalid ha querido alejarse de enfoques sensacionalistas, apostando por la honestidad. “Nosotros lo vamos a presentar con honestidad, sin pretender convencer a nadie de nada y sin hacer frases que sean rotundas y definitivas”, ha asegurado.

El proyecto, patrocinado por la Junta de Extremadura, se ha rodado íntegramente en la región, cuyos paisajes y luz se convierten en un elemento narrativo más. “Nuestra luz es diferente y es muy hermosa, y eso se va a ver perfectamente en los capítulos de ‘Buscando la luz’”, ha afirmado el escritor. La serie, de hecho, comienza en monumentos megalíticos extremeños orientados a la salida del sol, un simbolismo que, según Adalid, envía un mensaje de hace 6.000 años: “el final de la vida tiene que ver con un encuentro y con la luz”.

El final de la vida tiene que ver con un encuentro y con la luz ” Jesús Sánchez Adalid Escritor

El verdadero impacto transformador de las ECM

El autor ha destacado que el mensaje central de la obra es transformador. “‘Buscando la luz’ no habla de la muerte. Habla de cómo vivir cuando dejamos de tenerle miedo”, ha sentenciado. Según su investigación, en la que ha hablado con testigos y médicos que han vivido una ECM, todas estas personas concuerdan en que produce un profundo “cambio existencial”. Se vuelven más conscientes de sus errores, experimentan una “revisión de vida” y se transforman en personas “más llenas de amor, capaz de dar un amor desinteresado”.

El propio Sánchez Adalid ha reconocido el efecto que ha tenido el proyecto en él. “A mí me ha cambiado mucho, me ha cambiado mi perspectiva sobre el presente, pero también sobre el futuro”, ha confesado. Aunque no ha tenido una de estas experiencias, asegura que el simple hecho de investigar y escuchar los testimonios le ha hecho sentir que ya está “de alguna manera” en ese proceso de cambio hacia la plenitud.

Dónde ver 'Buscando la luz'

La serie documental consta de tres episodios de 35 minutos cada uno. El escritor ha optado por el formato audiovisual en lugar de un libro para alcanzar a una audiencia mayor. “Aquí puede llegar a millones de personas”, ha señalado. Tras su presentación en FITUR, que tuvo una acogida “fantástica”, la producción está siendo evaluada por una de las grandes plataformas de streaming, aunque la identidad de la misma no puede ser revelada por un contrato de confidencialidad.