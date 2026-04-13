Una pelea a navajazos por una mujer en Palencia deja a uno de los implicados con varios cortes sangrantes en el rostro

La Policía Local investiga a cuatro personas que durante este fin de semana han cometido presuntamente diferentes delitos contra la integridad física, la Administración de Justicia y la Seguridad Vial. Las actuaciones incluyen una pelea con arma blanca, la ruptura de una orden de alejamiento y un delito contra la seguridad del tráfico.

Una pelea por una mujer

La primera de las intervenciones tuvo lugar el sábado 11 de abril en la calle Pintor Oliva pasadas las 14:30 horas. Varios testigos alertaron de que se estaba produciendo una pelea entre dos varones, en la que uno de ellos portaba un arma blanca.

Dos patrullas de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar y observaron cómo uno de los implicados presentaba varios cortes sangrantes en el rostro, por lo que se solicitó asistencia sanitaria. El presunto agresor fue detenido y trasladado a un centro de salud con el apoyo de la Policía Nacional.

Amenazas y una segunda detención

Al parecer, la pelea se originó por una discusión sobre una mujer. Una vez que recibió asistencia sanitaria, el agredido se dirigió al domicilio de esta, donde ocasionó daños en la puerta y la amenazó de muerte.

Horas más tarde, el implicado resultó detenido de nuevo por la Policía Nacional en otra intervención en la que varios varones se estaban peleando en la terraza de un establecimiento público.

Otros delitos del fin de semana

Ese mismo sábado, cerca de las 17:00 horas, un hombre de 35 años fue detenido en la calle Vizcaya por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él desde hacía solo dos días por hechos relacionados con la violencia de género.

Finalmente, el domingo a las 14:00 horas se identificó en la calle Jardines a un conductor con un amplio historial policial. El individuo fue sorprendido conduciendo sin permiso, por lo se han instruido diligencias contra él, quedando como investigado no detenido.