DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 14-04-26

El Extremadura ha vuelto a conseguir una victoria épica en el último suspiro para mantenerse como líder de la Segunda RFEF. Un gol de Gio Zarfino en el minuto 101 ha desatado la euforia en Almendralejo y ha sellado la remontada (2-1) ante un rival directo por el ascenso, el Recreativo de Huelva, en un partido que ya forma parte de la memoria colectiva de la afición.

Un final de infarto

El encuentro no fue futbolísticamente brillante, pero sí de una emoción desbordante. El Extremadura se encontraba perdiendo 0-1 y, con los resultados de la jornada, se situaba momentáneamente fuera de los puestos de 'playoff' en el minuto 85. Sin embargo, un gol de falta de Juanmi Callejón devolvió la esperanza, y el tanto de Zarfino de cabeza a la salida de un córner en la última jugada culminó una tarde memorable.

La tensión del final se ha trasladado a la sala de prensa. El técnico del Recreativo, Arzu, que fue expulsado, culpó al árbitro de la derrota en unas declaraciones contundentes: "Le he dicho al árbitro que ha jugado con toda una ciudad". Pese a las quejas, la opinión general es que el colegiado, aunque de nivel bajo, no fue determinante en el marcador.

La ambición de un líder

Esta victoria refuerza la moral de un equipo que demuestra una gran fortaleza física en el tramo final de la temporada. El entrenador, David Rocha, ha dejado clara su ambición de ir "a por todas" y buscar el ascenso directo, una mentalidad que se refleja en el campo, donde el equipo luchó hasta el final con una táctica ultraofensiva con "un mediocentro y seis delanteros".

Estas son victorias que hace afición"

El equipo llega en el mejor momento al tramo decisivo, con toda la plantilla disponible y jugadores en estado de gracia como Zarfino, que suma ya tres goles en dos partidos. A falta de tres jornadas, el Extremadura afronta una 'finalísima' en Chapín contra el Jerez Club Deportivo, con la tranquilidad de tener el 'playoff' virtualmente asegurado y la moral por las nubes. Como se ha comentado en el entorno del club, "estas son victorias que hace afición".