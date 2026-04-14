Pancorbo (VOX), tajante: "Nadie de VOX va a pactar nada en Cartagena con el Partido Socialista"

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha negado rotundamente los supuestos contactos con Movimiento Ciudadano (MC) para impulsar una moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento de Cartagena. Esta declaración realizada en una entrevista en 7tv busca acallar los rumores iniciados por el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, quien afirmó que existieron conversaciones para aliarse con el PSOE y desbancar al actual gobierno local.

Nadie de VOX va a pactar con el Partido Socialista absolutamente nada" José Manuel Pancorbo Presidente regional de VOX

Para ser contundente, Pancorbo ha transmitido un mensaje de calma a sus votantes y ha asegurado que no habrá acuerdos que impliquen a los socialistas. "Nadie de VOX va a pactar con el Partido Socialista absolutamente nada", ha sentenciado, desmintiendo así la información.

La sombra de Antelo

Sobre la posible implicación del exmiembro de VOX, José Ángel Antelo, en dichas conversaciones, Pancorbo ha sido claro. Ha querido ofrecer "tranquilidad para los votantes de VOX en Cartagena" al recordar que "el señor Antelo ya no está en el partido", desligando así a la actual formación de cualquier negociación pasada en la que él pudiera haber participado.