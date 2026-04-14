La visita del Papa a España altera la fecha del Corpus Christi en Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres ha comunicado un cambio significativo en su calendario litúrgico debido a la próxima visita del Santo Padre a España. La celebración de la Solemnidad del Corpus Christi, programada para el 7 de junio, se traslada oficialmente al 14 de junio en toda la diócesis.

Facilitar la visita del Papa

El Papa León XIV habla con la prensa en el avión papal

Esta decisión tiene como objetivo principal facilitar la participación de los fieles en los actos de la visita del papa León XIV. Se espera que este acontecimiento genere una destacada movilización religiosa en el país.

Flexibilidad para las parroquias

Sin embargo, la diócesis ha previsto cierta flexibilidad para aquellas parroquias que, por razones pastorales u organizativas, no puedan asumir el cambio. Estas podrán mantener la celebración del Corpus Christi el 7 de junio, fecha original del calendario litúrgico.

Para acogerse a esta excepción, el comunicado oficial indica que las parroquias afectadas deberán contactar con el Vicario General para coordinar la organización de los actos.

Finalmente, la diócesis ha agradecido la comprensión y colaboración de la comunidad. Además, ha animado a los fieles a vivir con especial intensidad tanto la festividad del Corpus como la visita del Papa.