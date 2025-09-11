¡Vamos Palencia! retira oficialmente su apoyo al PSOE tras dos años de incumplimientos en el Ayuntamiento

¡Vamos Palencia! ha anunciado hoy que se desvincula totalmente del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia.

La formación aclara que nunca ha formado parte del gobierno municipal, pero que en 2023 permitió la investidura de la alcaldesa Miriam Andrés al ser el PSOE la lista más votada y comprometerse a cumplir un Acuerdo de Gobernanza con 39 medidas fundamentales para revitalizar la ciudad. Desde ¡Vamos Palencia! explican que, después de más de dos años de legislatura, los avances en la ejecución de dicho acuerdo han sido “claramente insuficientes”.

Señalan que la mayor parte de las iniciativas clave acordadas, como la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, el plan de dinamización del ocio juvenil, los huertos urbanos o el Día de la Mujer Palentina, “no han pasado del papel” y que la ejecución presupuestaria de estas propuestas ha sido “mínima en 2024 y será aún menor en 2025”.

La formación denuncia además que Palencia “carece de un proyecto de ciudad ambicioso y a largo plazo” y acusa al gobierno socialista de una gestión “reactiva y cortoplacista”, incapaz de ofrecer una visión estratégica que permita transformar la ciudad. También critican la falta de transparencia en asuntos de especial relevancia, como las reuniones mantenidas con ADIF, y reclaman un modelo de gestión “moderno, eficaz y abierto al escrutinio ciudadano”.

La formación, que hasta ahora había facilitado la estabilidad institucional, deja claro que “cuando una parte no cumple, un acuerdo queda roto”, siendo el gobierno socialista único responsable de la actual situación. Esa retirada de confianza de ¡Vamos Palencia!, que cuenta con 2 concejales, obliga al equipo de gobierno del PSOE, con 10 ediles de los 25 que componen el pleno municipal, a pactar cada iniciativa y también deja abierta la puerta a posibles cambios en el Ayuntamiento.

Desde ¡Vamos Palencia! aseguran que "tras los doce años de abandono de Palencia por parte de los gobiernos del PP, el PSOE también ha demostrado su incapacidad de gestión". Además, critican que " ni PP desde la Junta de Castilla y León ni PSOE desde el Gobierno Central hacen nada por el futuro de Palencia".

Tras el anuncio, los portavoces de ¡Vamos Palencia! profundizaron en los motivos de su decisión. “La confianza en el equipo de gobierno se ha visto muy mermada. Hay partidas presupuestarias de 2024 sin ejecutar y otras de 2025 que ya sabemos que no se van a cumplir en los plazos acordados”, señalaron.

SE COMPLICAN LOS Presupuestos municipales

Preguntados sobre los próximos presupuestos municipales, respondieron que “mucho tendrían que cambiar las cosas” para volver a pactar con el PSOE. “Están gobernando en minoría y está claro que con alguien tendrán que negociar, pero si es con nosotros deberá ser en condiciones muy diferentes a las actuales”, advirtieron.

También quisieron trasladar un mensaje a la ciudadanía: “Un acuerdo que se firmó ya no existe. Esa cooperación mutua que se prometió nunca llegó a darse. Hemos sido pacientes, pero hemos dicho basta”.

LA MOCION DE CENSURA DE MOMENTO ESTá DESCARTADA

Sobre una posible moción de censura, la formación descartó de momento esa opción: “Hoy queremos dejar claro que somos oposición. Para plantear una moción tendría que haber un proyecto sólido y un equipo preparado para liderarlo, y ahora mismo las matemáticas del pleno lo hacen muy complicado”.