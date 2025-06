Miriam Andrés pide una reflexión profunda en el PSOE: “Ha sido penoso y me avergüenza”

La secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, realizaba ayer miércoles unas declaraciones contundentes en las que volvía a denunciar una campaña de acoso en redes sociales en 2016.

Durante esa época, la actual alcaldesa de Palencia sufrió una campaña de ataques personales previo al congreso federal que significo el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido socialista. Entre las personas a las que calificó como "hooligans" señaló de forma directa está Leire Díez, ya ex-militante socialista que en los últimos días ha sido señalada por unos audios filtrados en los que supuestamente ofrecía tratos de favor con la Administración a empresarios y abogados a cambio de información comprometedora sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras conocerse estos audios, el PSOE abrió un expediente informativo interno para aclarar su papel en estas reuniones y suponiendo finalmente la salida de la militancia de forma voluntaria.

“No era noticia entonces, porque el partido se había abierto en canal y atravesábamos un proceso de primarias muy traumático”, ha recordado Andrés. En ese contexto, asegura, muchos militantes que no respaldaron a Pedro Sánchez fueron objeto de insultos y vejaciones en redes sociales. “Nos acosaban aquellos hooligans que creían que el partido les pertenecía. Hoy, sin embargo, el PSOE es un poco mejor, porque hemos soltado el lastre”.

La regidora palentina ha señalado que la actitud de algunos militantes no solo no aportó valor al proyecto socialista, sino que perjudicó gravemente la imagen y convivencia interna del partido. “Estas personas no suman. Lo único que hacen es ensuciar unas siglas centenarias que no merecen verse envueltas en escándalos”, afirmó.

EFE La exmilitante socialista Leire Díez comparece este miércoles ante los medios después de solicitar su baja en el PSOE

Andrés también relató cómo estos ataques la empujaron a abandonar las redes sociales en aquel momento. “No era solo ella, había más, pero ella era muy activa. Yo me signifiqué en los comités federales cuando pocos hablaban. No sé hacer política poniéndome de perfil y eso me hizo blanco de los ataques. Tuve que irme de Facebook, no por los dardos de fuera, sino porque los de dentro duelen más”.

“ Me llamaban ‘derechuza’, ‘traidora’, y decían que vulneraba los principios socialistas. Eso dolía mucho. Por eso dejé esas redes. Pero ahora siento que se ha hecho un poco de justicia”, añadió.

En su intervención, Andrés se refirió también al esperpento vivido ayer en la rueda de prensa celebrada por Díezen el Hotel Novotel de Madrid y que fue interrumpida por la presencia de Víctor de Aldama. “Lo de hoy ha sido penoso, me apena y me avergüenza como militante y como dirigente”.

🎙Ricardo Rodríguez (@rrodriguezmaeso), Jefe de política de COPE, describe cómo se ha vivido los momentos posteriores a la compadecencia de Leire Díez pic.twitter.com/l0zHc4CGtU — COPE (@COPE) June 4, 2025

La presencia y relación de ambos con el partido durante el pasado también recibió de parte de Andrés el calificativo de inadmisible. “Ferraz es la sede de todos, pero no se puede andar por ella como Pedro por su casa. Ver imágenes de ese señor y de Leire Díez con credenciales y plena libertad de movimientos me parece indignante. Creo que nos tiene que llevar a una reflexión en pensar que cuando nos metemos en despachos tengamos mucho cuidado de quién nos acompañamos", aseguró.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que estas actitudes terminan perjudicando a quienes permanecen en el PSOE y trabajan desde dentro por mejorar la organización. “A veces olvidamos que recibir aplausos y risas no siempre es compatible con tener una buena calidad democrática. Eso hay que repensarlo seriamente”.

EFE La militante socialista Leire Díez a su llegada este martes, a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

Finalmente, valoró la salida de Díez del partido, asegurando que, aunque oficialmente fue una salida voluntaria, debió ser una expulsión desde que aparecieron los primeros indicios de su implicación en el caso Koldo. “El PSOE debió expulsarla como haría con cualquier militante. Por eso hoy, insisto, el partido es un poco más limpio y un poco mejor”, concluyó.