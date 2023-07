Marco Justo ya está trabajando en apuntalar la plantilla de Zunder Palencia para la ACB

Zunder Palencia anunciaba esta semana a Marco Justo como su nuevo entrenador para su debut en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa.

Nacido el 28 de junio de 1980 en Las Palmas de Gran Canaria, Justo Sierra cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto nacional.

Durante la última década, el entrenador canario ha sido entrenador ayudante del exitoso CB Canarias (Lenovo Tenerife) en la ACB. Anteriormente, dirigió al CB San Isidro en la Liga EBA. A lo largo de estas diez temporadas, ha trabajado junto a reconocidos entrenadores como Alejandro Martínez, Nenad Markovic, Fotis Katsikaris y Txus Vidorreta.

Además de su experiencia en la ACB, Justo Sierra ha desempeñado el rol de entrenador ayudante en las categorías inferiores de la selección española. En los últimos veranos, acompañó a Joaquín Prado en el cuerpo técnico del combinado U20, logrando un oro en 2022 y una plata en 2019 en los campeonatos europeos.

Actualmente, el técnico se encuentra en Grecia preparando el campeonato europeo que se disputará del 8 al 16 de julio. A pesar de estar ocupado con este compromiso, el entrenador ha expresado su entusiasmo por unirse al club colegial y ha destacado la buena energía que ha recibido desde que se oficializó su llegada.

“Fue como no creérmelo y de no creérmelo a intentar asimilarlo. Una vez tuve la oportunidad de reunirme con Urko y que transmitiera el deseo del club de poder contar conmigo para este proyecto, todo han sido alegrías”. Aseguraba hoy en Mediodía COPE

Desde que firmó el contrato que le vincula con Zunder Palencia, ha ido comprobando de primera mano que la información que ya conocía sobre el club capitalino de la mano de su hermano Guillermo Justo, quien vistió la camiseta morada una temporada, en la 2014-15, donde se alzó con la Copa Príncesa, la primera lograda por el club.

“Todo lo que mi hermano me había contado de Palencia era maravilloso. Él estuvo muy a gusto, muy contento y el trato que recibió fue excelente no solo por parte del club, sino también por parte de la afición.

También he tenido la oportunidad de que Nico Richotti me hablara de lo que es el club y la ciudad. Me comentó precisamente ayer que él había vivido muy bien y las primeras impresiones han confirmado eso. Me he sentido arropado al máximo por parte de todo lo que envuelve el proyecto.”

A pesar de la distancia y su participación en el campeonato europeo, Justo Sierra y el director deportivo del club, Urko Otegui, ya están trabajando telefónicamente en la confección de la plantilla para la próxima temporada en la ACB.

“Ya llevamos varios días en contacto. Urko Otegui y yo hablamos y vamos mirando cosas para confeccionar la plantilla. Lo primero es intentar hacer el mejor equipo posible, sabiendo que el mercado para un equipo y un proyecto como el nuestro es el que es. Tenemos que afinar bien y buscar las mejores opciones”

La prioridad inicial es cubrir el cupo nacional que exige ACB con un mínimo de cuatro jugadores “españoles” en las plantillas de 10, 11 o 12 jugadores.

Para entrar dentro de esta categoría el jugador debe ser nacido en España, con pasaporte o jugador de formación (mas de 3 años en baloncesto base en nuestro país, para que su inscripción compute.

Dentro de esta categoría se encuentran hombres importantes la pasada campaña como el capitán Chumi Ortega, Germán Martínez, Manu Rodríguez, Chema González, Jonathan Kasibabu o Kostadinov, (siendo estos dos últimos considerados de formación).

Después de cumplir con el requisito del cupo nacional, se buscarán opciones para completar el resto de la plantilla.

No hay límite de jugadores considerados comunitarios, con pasaporte de países regulados por la Unión Europea, que pertenezcan a FIBA Europa y que estén recogidos en el Acuerdo de Cotonú.

En este caso cumplen esas características, Mathieu Kamba y Alec Eintering.

Por último están los jugadores extracomunitarios, que en un gran porcentaje son jugadores americanos, donde los clubes suelen hacer la mayor parte del esfuerzo económico.

En la Liga Endesa solo se permite que haya dos en cada convocatoria oficial. Aunque en la propia plantilla pueda haber más disponibles, normalmente equipos de 12 jugadores solo cuentan con un par de extracomunitarios.

De la campaña del ascenso aparecen jugadores como Tanner McGrew o Devin Schmidt con esas características.

Justo enfatiza además que no solo se enfocará en los aspectos técnicos y tácticos de los jugadores a la hora de intentar que formen parte de la palntilla, sino también en su desarrollo personal, ya que considera que este aspecto es primordial para afrontar los desafíos de la ACB. El entrenador se muestra entusiasmado por construir un equipo competitivo y trabajar en el proyecto.

“Vamos a buscar las mejores opciones que se puedan adecuar a lo que es el proyecto y a lo que yo entiendo que tiene que cumplir un jugador para poder afrontar la ACB. No solo estoy hablando en cuanto al aspecto técnico táctico.

Para mí el aspecto personal es primordial. En la mayoría de las ocasiones, es más importante incluso que lo técnico/táctico, porque después eso otro se puede trabajar algo más” ha asegurado el técnico colegial.