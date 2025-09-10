Hallan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Palencia hace más de un mes

El intenso dispositivo de búsqueda desplegado durante más de cinco semanas en Palencia ha concluido hoy con una trágica noticia. El cuerpo sin vida de María Cruz Marcos, de 67 años, ha sido localizado en la zona del campus universitario de "La Yutera" ubicado en la capital, perteneciente a la universidad de Valladolid.

El hallazgo se produjo esta mañana, cunado 4 patrullas de policía acudían a la zona tras un aviso. Desde entonces se han iniciado las diligencias pertinentes para comprobar la identidad y proceder al levantamiento del cadáver.

La confirmación del hallazgo llegaba unos minutos antes de las 14:00h mediante un mensaje de Subdelegación del Gobierno en Palencia, en la que señalaban, aparte de la localización del cadáver en las inmediaciones de La Yutera, como el cuerpo había sido encontrado sin signos aparentes de violencia en las traseras del centro y llevaba consigo todos sus efectos personales incluido teléfono y documentación personal.

Un mes de búsqueda sin descanso

María Cruz había desaparecido el pasado 4 de agosto, cuando salió a pasear y no regresó a su domicilio. Desde entonces, se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios, además de brigadas caninas, drones y medios aéreos. Se rastrearon parques, caminos, el Monte el Viejo y zonas urbanas, sin éxito.

La familia, acompañada por asociaciones como SOS Desaparecidos, mantuvo viva la alerta durante estas semanas, difundiendo su fotografía y descripción física.