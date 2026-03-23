Aerosmith relanzan su primer LP con una edición ampliada repleta de material inédito

El legendario grupo estadounidense Aerosmith ha anunciado el relanzamiento de su primer LP, Aerosmith, publicado originalmente en 1973. Esta nueva edición ampliada, que verá la luz a comienzos del verano, pretende ofrecer una visión más completa y detallada de los primeros años de la banda liderada por Steven Tyler y Joe Perry, dos figuras esenciales en la historia del rock.

El lanzamiento incluirá una remasterización actualizada del álbum original, realizada con tecnología de última generación, así como una colección de maquetas y tomas alternativas de canciones icónicas como “Dream On”, uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Aerosmith. Además, la edición contará con grabaciones en vivo de los primeros conciertos del grupo en Boston, ciudad donde la banda comenzó a consolidar su sonido característico.

Uno de los elementos más atractivos de esta reedicción es el libreto especial que acompaña al disco. Con más de cincuenta páginas, incluye fotografías inéditas, notas manuscritas de los miembros del grupo y comentarios retrospectivos sobre el proceso creativo del álbum. Según fuentes cercanas al proyecto, Steven Tyler ha colaborado estrechamente en la selección del material gráfico, mientras que Joe Perry ha supervisado personalmente la restauración de las pistas instrumentales.

La reedición de Aerosmith forma parte de un plan más amplio de recuperación del catálogo histórico del grupo. En los próximos años, se espera que otros álbumes emblemáticos reciban un tratamiento similar, con nuevas ediciones que permitan a los seguidores profundizar en la evolución musical de la banda.

Con este relanzamiento, Aerosmith reafirma su compromiso con la preservación de su legado y ofrece a los fans una oportunidad única para redescubrir los orígenes de una de las formaciones más influyentes del rock. La nueva edición de su primer LP no solo celebra el pasado, sino que también demuestra la vigencia y relevancia de un grupo que sigue dejando huella en la cultura musical global.