Detenido en Palencia el encargado de una atracción de feria por agredir a un usuario con un martillo: "Le destrozó una mano"

La jornada festiva del día de San Antolín, patrón de la ciudad de Palencia, estuvo marcada por varios incidentes atendidos por la Policía Local, que desplegó un amplio operativo de seguridad en colaboración con otros cuerpos, con el objetivo de garantizar el orden y la atención a los ciudadanos.

Seguridad ciudadana: agresión en el recinto ferial

El incidente más grave se registró a las 21:09 horas en el interior del recinto ferial, donde un joven de 18 años solicitó ayuda tras haber sido agredido con un martillo por el encargado de la taquilla de una de las atracciones. La discusión, según las primeras investigaciones, se originó por una presunta falsificación de las fichas de la atracción.

El joven, que presentaba lesiones importantes en una mano y daños en su teléfono móvil, fue auxiliado de inmediato. Los agentes confirmaron los hechos y detuvieron al agresor, un varón de 26 años, por un presunto delito de lesiones. El detenido fue trasladado a Comisaría y puesto a disposición judicial.

El día anterior, a las 21:25 horas, en Avenida Brasilia, los agentes intervinieron en un conflicto dentro de un vehículo, donde un varón de 24 años denunció que su acompañante, una mujer de 23, le había agredido. No se observaron lesiones y la situación se resolvió cuando la mujer abandonó el vehículo voluntariamente.

A las 11:33 horas, en C/ Mariano Prieto, se identifica a un varón transexual de 30 años, por crear conflicto en un establecimiento de hostelería al gritar y arrojar cerveza a otros clientes. Se procede a su denuncia por Falta de respeto a Agentes de la Autoridad.

Tambien a las 18:17 horas se acude a un Bar de Av. Modesto Lafuente por pelea entre varias personas. Se identifica a 5 varones de entre 28 y 56 años implicados en la trifulca. Uno de los varones, de 40 años, manifiesta su deseo acudir a un centro de salud para realizar parte de lesiones y formular posteriormente la denuncia correspondiente.

Auxilio al ciudadano: atención a un varón inconsciente

Dentro del capítulo de asistencia, a las 22:04 horas, en Avenida Campos Góticos, los agentes auxiliaron a un hombre de 34 años que no reaccionaba a estímulos, presumiblemente por el consumo de drogas. Fue estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital Río Carrión para su atención médica.

Tráfico: controles y accidentes

El operativo de tráfico también dejó algunas actuaciones destacadas. Por ejemplo, en la tarde de ayer, a las 08:18 horas, en Avenida Simón Nieto, los agentes dieron el alto a un vehículo de movilidad personal (VMP) ocupado por dos personas, con el conductor usando auriculares. Además de estas infracciones, el joven presentaba síntomas de haber consumido alcohol. Tras realizar la pertinente prueba de alcoholemia, dio un resultado positivo de 0,82 mg/l, por lo que fue denunciado y el vehículo retirado hasta el depósito municipal.

Por otro lado, a las 10:44 horas, en este caso en la calle Fernando el Magno, se registró un accidente de tráfico cuando un turismo colisionó con dos vehículos que estaban allí estacionados. El conductor resultó ser un varón de 80 años, que afortunadamente resultó ileso, pero la Unidad de Atestados recomendó la retirada de su permiso de conducir al constatar una evidente pérdida de las condiciones psicofísicas para circular con vehículos a motor en condiciones de seguridad.