Ourense - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras encadenar una nueva victoria, en esta ocasión en la pista de Cáceres (4º seguida) para seguir coliderando la clasificación junto a Andorra, nos viene ahora el 2º encuentro seguido fuera de Palencia. Y es que antes de recibir a San Pablo Burgos en ese bonito derby en casa en la Caldera De Castilla, primero tenemos que dar visita al equipo ourensano. Se cierra de este modo, una intensa semana de partidos con jornada intersemanal en la liga. Visitamos a un clásico de la competición, Club Ourense Baloncesto. COB es un equipo que consiguió hace varias temporadas (en la 14/15) el ascenso a ACB (no concretado en los despachos), tuvo en la 17/18 muchos problemas y levantó un 1-14 en una histórica 2º vuelta para salvarse. También llegó a en la siguiente campaña a la “Final Four” de Bilbao cayendo en el partido de Semi ante Palma. Descendieron a LEB Plata en la 20/21 en otro fatídico último partido decisivo y la pasada 21/22, volvieron a ascender al lugar donde mínimo por afición, categoría e historia de club deberían estar, que no es otro que la LEB Oro. Han configurado un plantel competitivo. Sin embargo, actualmente se encuentran con problemas en la zona baja y mucha irregularidad en su juego. COB cumple su 18º temporada en LEB Oro sobre 27 totales de historia de la liga, siendo como decía un histórico de la competición y el 2º club con más temporadas jugadas tras Melilla.

COB es un equipo situado 15º en la tabla con 3 victorias y 7 derrotas (3-7). De sus 3 victorias, 3 han sido en casa y 0 a domicilio (no conoce aún la victoria fuera). Encadenan una mala racha de 2 derrotas de los últimos 3 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 22 partidos jugados ante ellos, con 15 victorias palentinas y 7 orensanas (en Ourense 3-8 es el balance a favor de los nuestros). En casa, han vencido 3/5 encuentros, habiendo ganado a TAU, Albacete & Cáceres. Partido especial para Seydou Aboubacar quién volverá a jugar ante sus ex.

Vienen de PERDER en Almansa (73-66) destacando Peciukevicius con 17 de valoración. El precedente del partido de IDA en Ourense en la 20/21, fue derrota por 75-68 destacando Nico Richotti con 20 de valoración.

Entrenados por Guillermo Arenas, quien cumple su 2º temporada al frente del equipo gallego (1 completa y 1 no entera). Es un coach quien llegó mediada la pasada campaña, para dar relevo a un Armando Gómez cesado por los malos resultados. La llegada de Arenas fue todo un revulsivo para que los gallegos volvieran a ascender a LEB Oro. Con mucha experiencia en los banquillos, había entrenado anteriormente en la liga a conjuntos como Oviedo & Huesca. Siguen 6 jugadores de la temporada pasada. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,8 años.

Vayamos a analizar la plantilla de COB:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 27): Augustas Peciukevicius de 31 años y 1,92 altura. Medias: En 21 min; 5 puntos con 4 asistencias con 3,3 rebotes con 27% TC con 18% triples (3-16) y 58% TL (7-12) (3º asistencias)

Escolta: (Dorsal 3): Shaun Willett de 26 años y 1,93 altura. Medias: En 24 min; 13,4 puntos con 8,1 rebotes con 54% TC con 25% triples (3-12) y 65% TL (19-29) (2º reb totales) (2º reb ofensivos) (3º reb defensivos)

Escolta: (Dorsal 8): Fran Pilepic de 33 años y 1,93 altura. Medias: En 21 min; 10,3 puntos, 1,5 rebotes con 2,9 asistencias con 46% TC con 34% triples (15-43) y 95% TL (20-21)

Ala – Pívot: (Dorsal 12): Paco Del Águila de 23 años y 2,00 altura. Medias: En 19 min; 4,4 puntos con 3,3 rebotes con 50% TC con 61% triples (8-13) y 58% TL (7-12)

Pívot: (Dorsal 18): Seydou Aboubacar de 28 años y 2,07 altura. Medias: En 20 min; 9 puntos, 4,4 rebotes con 58% TC y 68% TL (28-41)

Banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Base: (Dorsal 9): Chaz Williams de 31 años y 1,75 altura. Medias: En 19 min; 7,3 puntos con 3,1 asistencias con 3 rebotes con 38% TC con 33% triples (5-15) y 100% TL (9-9)

Base: (Dorsal 5): Josep Fermí de 19 años y 1,87 altura. Medias: En 10 min; 1,6 puntos con 0,7 asistencias con 26% TC con 0% triples (0-6) y 85% TL (6-7)

Escolta: (Dorsal 14): Ferran Ventura de 27 años y 1,86 altura. Medias: En 13 min; 3,6 puntos con 1,2 rebotes con 35% TC con 32% triples (8-25) y 100% TL (4-4)

Alero /Ala - Pívot: (Dorsal 13): José Nogués de 27 años y 2,04 altura. Medias: En 17 min; 3,1 puntos con 3,2 rebotes con 32% TC con 21% triples (5-23) y 66% TL (2-3)

Ala - Pívot: (Dorsal 11): Stojan Gjuroski de 31 años y 2,03 altura. Medias: En 24 min; 9,9 puntos con 2,6 rebotes con 43% TC con 42% triples (15-35) y 61% TL (8-13)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 7): Tomás Chapero de 21 años y 2,11 altura. Medias: En 13 min; 4 puntos con 2 rebotes con 57% TC y 50% TL (4-8)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 2): Fahrudin Manjgafic de 25 años y 2,07 altura. Medias: En 24 min; 13,5 puntos con 4,2 rebotes con 38% TC con 32% triples (8-25) y 70% TL (17-24)

ESTADÍSTICAS

COB (medias): ptos anotados; 72,7 pts. (14º) ptos recibidos; 80,4 pts. (16º) 2 pts (50%) (8º) 3 pts (32%) (9º) T. Libres (71%) (13º) reb totales (32,8) (8º)

reb def. (22,6) (13º) reb ofens. (10,2) (4º) asist. (15) (4º) B. robados (4) (18º) B. perdidos (14,7) (3º) Faltas Cometidas (21,3) (6º) Faltas Recibidas (20) (14º)

COB ES:

- 3º PEOR DEFENSA

- EL QUE MENOS BALONES ROBA

- 3º QUE MAS PERDIDAS COMETE

Palencia (medias): ptos anotados; 80,5 pts. (3º) ptos recibidos; 67,2 pts. (1º) 2 pts (54%) (1º) 3 pts (33%) (8º) T. Libres (74%) (5º) reb totales (32,7) (9º) reb def. (21,8) (14º) reb ofens. (10,9) (1º) asist. (14,3) (5º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (11,6) (9º) Faltas Cometidas (19,6) (15º) Faltas Recibidas (21) (9º)

PALENCIA ES:

- 3º MEJOR ATAQUE

- MEJOR DEFENSA

- LIDER % T2

- LIDER REB.OFENSIVOS

- 2º ROBOS

¿CÓMO LLEGA COB Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

COB es un equipo quien ha vuelto a LEB Oro, lugar donde le corresponde estar. El equipo gallego no llega en su mejor momento ni deportivamente hablando, ni tampoco institucionalmente con muchos dimes y diretes, sumado a un ambiente convulso en la gestión del club ourensano. Mucha inestabilidad que está provocando que a pesar de ser un equipo con un buen presupuesto y armas para estar más arriba, no lo estén consiguiendo hoy en día.

El objetivo para los de Guillermo Arenas, en un principio era ambicioso (intentar conseguir luchar por las posiciones cabeceras de la tabla y por qué no, meterse en PO de ascenso a ACB o al menos lucharlo). Sin embargo, el equipo como comento se ha visto metido en la zona baja y no cabe duda, que el primordial objetivo es no repetir errores pasados e intentar certificar la salvación cuanto antes. Aún les queda bastante trabajo por delante. Presentan un ritmo de juego medio - bajo con pocas posesiones y largas. Es 13º en nº posesiones con 70,1 de media por choque.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: COB ha mantenido su buena base del ascenso de LEB Plata a LEB Oro, con la renovación de hasta 6 piezas importantes (Del Águila, Aboubacar, Ventura, Nogués, Chapero, Fermí), la mitad de la plantilla. La otra mitad está compuesta bien por refuerzos de jugadores sin experiencia en la categoría como (Williams, Manjgafic, Willett), o bien por jugadores fichados con experiencia en la liga (Peciukevicius, Pilepic & Gjuroski). Apostaron muy fuerte en LEB Plata por volver cuanto antes a la 2º división del basket nacional y seguro que con el paso de las jornadas, irán a más. Hay mimbres para mejorar sin duda. Presentan mucha potencia física con jugadores que cargan muy bien el rebote ofensivo.

Lo peor: La plantilla si bien es cierto que es bastante extensa (con 11 o 12 jugadores), se ha confeccionado de manera bastante desequilibrada (o al menos esa es la sensación que se ve desde fuera). El juego interior (especialmente en los 5s), es escaso. Mucha dependencia de Manjgafic, viendo además como Chapero seguramente esté jugando más minutos de los que el seno ourensano esperaba. En búsqueda de refuerzos en las posiciones interiores, COB debe mejorar especialmente en la defensa ya que es un equipo hoy día inconsistente con bastantes lagunas atrás. Además, se antoja necesario que empiecen a ganar partidos fuera del Pazo Paco Paz, ya que son uno de los equipos que aún no ha ganado a domicilio.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: SHAUN WILLETT

JUGADOR A SEGUIR: FAHRUDIN MANJGAFIC

El partido se disputará este DOMINGO 11 de Diciembre a las 12:45 h y será dirigido por los colegiados (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano), (Jesús Marcos Martínez Prada → colegio asturiano) y (Rodrigo Garvin Domingo → colegio madrileño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/bd35523a-da3d-4f9b-56c3-08dacd3b46d4