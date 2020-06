Óscar Husillos dona 2.000 kilos de comida al Banco de Alimentos de Palencia

El palentino y máximo exponente nacional de la vuelta a la pista, Óscar Husillos, ha retomado sus entrenamientos con vistas a 2021. Paso a paso, primero “recuperarme de las lesiones que arrastré durante los últimos meses de competición” y tomarse el verano como una larga pretemporada. Así lo ha pactado con su entrenador, Luis Ángel Caballero, y su representante, Alberto Suárez.

A su patrocinador, Goya Foods, le tenía reservado otros planes. Sensible ante el dolor de sus vecinos, decidió donar todos los productos que le corresponden como embajador del grupo de alimentación a aquellos que más lo necesitasen. Una vez comunicada la decisión, Goya se sumó a la causa ampliando la cifra a 2.000 kilos, cantidad que ha sido donada al Banco de Alimentos de Palencia.

“Tengo la suerte de ser un privilegiado, gracias a Goya hice varios pedidos de comida en cuarentena sin tener que salir de casa con riesgo de contagiar o contagiarme, así que me puse en contacto con ellos para intentar hacer algo solidario, ya que estaba viendo que mucha gente iba a perder su trabajo, su sueldo y la oportunidad de seguir una vida normal por culpa de este maldito virus… y qué mejor forma que intentar poner una pequeña aportación aquí en mi ciudad e intentar ayudar a aquellos que lo necesitan”, declaraba el cuatrocentista castellano leonés.

Durante la cuarentena, Husillos ha intentado no perder el tono, para lo cual recurrió a una “máquina elíptica prestada por el Ayuntamiento de Palencia, gomas y ejercicios con mi propio peso… un poco de todo, para que la situación no se me hiciese muy repetitiva”. Reflexionando sobre los meses encerrado en casa, considera que “fueron bastante duros, tanto física como mentalmente, días de agobio por no poder hacer lo que me gusta, por no poder ver a mis familiares y amigos, por ver a familias perder a seres queridos sin poder despedirse de ellos, todas esas personas que con sus trabajos han luchado son los verdaderos héroes de esta cuarentena… esperemos que estos próximos años la situación y las crisis que puedan llegar no sean tan duras”.

En la foto podemos ver, de izquierda a derecha, a Maritza Velasco Presidenta del Banco de Alimentos de Palencia y al propio Óscar Husillos. Gran gesto sin duda del mejor atleta palentino de la actualidad.