Morabanc Andorra - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras conseguir el triunfo en casa ante Alicante en un partido muy igualado donde hubo que trabajar la victoria en el último cuarto para seguir colíderes de la categoría y después del parón en la LEB Oro por las ventanas FIBA, nos llega el que seguramente sea el partido MÁS IMPORTANTE de la presente temporada. Y es que tenemos que rendir visita a MoraBanc Andorra para enfrentarnos al que es el colíder junto a nosotros de la liga. Un partido clave pase lo que pase, en esa dura lucha que estamos teniendo hoy en día con el equipo del Principado por la primera plaza que daría el ascenso a ACB y cuyo resultado se antoja DETERMINANTE de cara a ver qué ocurre a final de la 2022/2023. Hasta 4 ex jugadores/entrenadores morados muy queridos aquí, con liderato en juego y con el basket average el cual puede ser muy importante. Andorra, vuelve a la competición después de disputar 8 temporadas seguidas en ACB. Los andorranos con el ÚNICO objetivo de retornar a Liga Endesa y como tal han configurado un auténtico plantillón, cumplen su 3º temporada en su historia en la liga. Mucho presupuesto (el más alto de la competición) y todo un país detrás para intentar el retorno cuanto antes.

MoraBanc Andorra es un equipo que se sitúa 2º en la tabla con 19 victorias y 2 derrotas (19-2). De sus 19 victorias, 10 han sido como local y 9 fuera de su feudo. Llegan en grandísima racha con 6 victorias seguidas en tantos partidos disputados. Los precedentes históricos de enfrentamientos con Andorra son, de 7 partidos jugados, 3 victorias para Palencia y 4 para el equipo andorrano (en Andorra 2-1 a su favor). En casa, han vencido 10/10 encuentros, siendo junto a Palencia y Valladolid los únicos 3 equipos invictos en su feudo. Partido muy especial para 3 ex jugadores morados (Felipe Dos Anjos, Micah Speight & Juan Rubio) y partido muy especial para el mejor entrenador que ha pasado por Palencia, Natxo Lezkano.

Vienen de GANAR en Cáceres (70-82) destacando Andric con 28 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por (72-63) destacando Davis Rozitis con 13 de valoración.

Entrenados por Natxo Lezkano (primera temporada como coach). Entrenador top y clásico de la liga. Cómo ocurre cada vez que juega ante Palencia, volverá a ser un partido muy especial para él. Entrenó nada menos que 7 temporadas y media siendo el mejor míster de la historia de Palencia Baloncesto. Además, consiguió con Breogán subir a ACB en la 17/18 haciendo doblete de Liga + Copa Princesa. Procedente de Oviedo donde entrenó 2 temporadas y media, llevando a cabo un gran papel. Viene a dar relevo a Óscar Quintana quien aterrizó en el mes de abril en ACB para intentar la salvación, pero no lo pudo lograr. Han renovado a 1 jugador. Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,7 años.

Vayamos a analizar la plantilla de MoraBanc Andorra:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 3): Micah Speight de 24 años y 1,78 altura.

Medias: En 22 minutos; 8,7 puntos con 3,6 asistencias con 38% TC con 25% triples (17-67) y 70% TL (29-41)

Escolta/Base: (Dorsal 8): Tobias Borg de 29 años y 1,84 altura.

Medias: En 20 minutos; 10,7 puntos con 2 rebotes con 2,5 asistencias con 44% TC con 38% triples (12-31) y 72% TL (8-11)

Alero: (Dorsal 7): Juan Rubio de 27 años y 1,96 altura.

Medias: En 14 minutos; 5,4 puntos con 2,6 rebotes con 45% TC con 45% triples (19-42) y 66% TL (6-9)

Ala - Pívot: (Dorsal 9): Nacho Llovet de 31 años y 2,02 altura.

Medias: En 17 min; 5,1 puntos con 3,7 rebotes con 51% TC con 16% triples (2-12) y 70% TL (19-27)

Pívot: (Dorsal 23): Felipe Dos Anjos de 24 años y 2,18 altura.

Medias: En 21 minutos; 11,1 puntos con 6,4 rebotes con 71% TC (91-127) y 65% TL (51-78)

(4º rebotes defensivos) (3º tapones) (LIDER Mates) (4º valoracion) (2º % T2)

Banquillo

Base: (Dorsal 5): Rafa Luz de 31 años y 1,86 altura.

Medias: En 22 min; 6,9 puntos con 4,4 rebotes con 5,7 asistencias con 49% TC con 36% triples (9-25) y 76% TL (16-21) (2º asistencias)

Base/Escolta: (Dorsal 15): Thomas Schreiner de 36 años y 1,95 altura.

Medias: En 12 minutos; 1,8 puntos con 1,3 asistencias con 50% TC y con 33% triples (1-3)

Escolta: (Dorsal 1): Johnny Dee de 30 años y 1,83 altura.

Medias: En 23 minutos; 12,5 puntos con 2,4 rebotes con 42% TC con 46% triples (54-116) y 86% TL (37-43)

Alero: (Dorsal 13): Alexis Bartolomé de 24 años y 1,99 altura.

Medias: En 7 min; 2,3 puntos con 1,4 rebotes con 27% triples (5-18) con 40% TC y 77% TL (7-9)

Ala - Pívot: (Dorsal 35): Chris Czerapowicz de 31 años y 2,01 altura.

Medias: En 22 min; 8,7 puntos con 4,6 rebotes con 37% triples (28-74) con 44% TC y 65% TL (17-26)

Ala – Pívot: (Dorsal 0): Mihajlo Andric de 29 años y 2,01 altura.

Medias: En 23 min; 10,3 puntos con 2,6 rebotes con 41% triples (38-92) con 45% TC y 85% TL (41-48)

Pívot: (Dorsal 34): Marin Maric de 29 años y 2,11 altura.

Medias: En 16 min; 10,3 puntos con 5,2 rebotes con 50% TC y 83% TL (65-78)

ESTADÍSTICAS

Andorra (medias): ptos anotados; 82 pts. (2º) ptos recibidos; 68,6 pts. (1º) 2 pts (52%) (4º) 3 pts (38%) (1º) T. Libres (75%) (5º)

reb totales (34,9) (2º) reb def. (26,2) (1º) reb ofens. (8,7) (14º) asist. (16,1) (3º) B. robados (6,2) (12º) B. perdidos (10,9) (16º) Faltas Cometidas (18,3) (18º) Faltas Recibidas (20,5) (6º)

ANDORRA ES:

- 2º MEJOR ATAQUE

- MEJOR DEFENSA

- LIDER % T3

- 2º REB. TOTALES

- LIDER REB.DEFENSIVOS

- 3º ASISTENCIAS

- EL QUE MENOS FALTAS COMETE

Palencia (medias):

ptos anotados; 81,5 pts. (3º) ptos recibidos; 69,8 pts. (2º) 2 pts (53%) (2º) 3 pts (33%) (9º) T. Libres (75%) (4º) reb totales (33,3) (7º) reb def. (22,9) (13º) reb ofens. (10,4) (3º) asist. (14,9) (8º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,4) (17º) Faltas Cometidas (20) (12º) Faltas Recibidas (20,4) (7º)

PALENCIA ES:

- 3º ANOTACION

- 2º DEFENSA

- 2º % T2

- 3º REB.OFENSIVOS

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA ANDORRA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Andorra es un equipo que tras saborear las mieles de la ACB durante muchos años, se vió abocado al descenso a LEB Oro 8 campañas después. Lo cierto es que tras su descenso, ya podíamos presuponer que formarían un auténtico equipazo para retomar la máxima categoría y así ha sido. Han comenzado “on fire” desde la primera jornada y llegan en un gran momento de forma (con la mejor racha de victorias de la liga). A los mandos de un Natxo Lezkano quien conoce la competición como nadie y cuyo fichaje es apostar sobre seguro, los resultados se están vislumbrando ya desde el inicio. Y es que, no se antojan muchos mejores nombres que el suyo para devolver a los andorranos a donde les corresponde por presupuesto.

El objetivo no es otro que volver a la ACB. No se plantean más escenarios que ese (a sabiendas de que especialmente esta temporada, la LEB Oro ha subido ostensiblemente de nivel). Un equipo que ha disputado Copa del Rey y ha llegado por ejemplo lejos en Eurocup, no se puede permitir el lujo de permanecer mucho tiempo en LEB Oro. Pero la liga es muy dura y seguro, que ningún equipo se lo va a poner fácil y que si terminan ascendiendo tendrán que sudar “la gota gorda”. De hecho, se están encontrando con un “grano en el culo” llamado Palencia quien hasta el momento, le está compitiendo “de tú a tú”. Es un equipo quien curiosamente a pesar de ser muy anotador y muy asistente, le gusta

jugar a ritmo bajo con posesiones más largas, pero las sacan muchísimo provecho con un rating ofensivo muy elevado.

ES EL 14º EQUIPO DE LA LIGA CON MÁS POSESIONES JUGADAS (70,1 POR PARTIDO).

ES EL EQUIPO DE LA LIGA CON MEJOR NET RATING (DIFERENCIA ENTRE RATING OFENSIVO Y DEFENSIVO) CON 19.

ES EL EQUIPO DE LA LIGA CON MEJOR RATING OFENSIVO (1,16 PTS ANOTADOS / POSESIÓN).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La figura en el banquillo de un pedazo de coach como es Natxo Lezkano, supone un auténtico seguro de vida. Cuentan con una plantilla variopinta y una mezcla muy interesante, siendo complementarios. Por un lado, con una base de jugadores nacionales fiables quienes siguen creciendo en la liga (Bartolomé, Rubio, Dos Anjos) a lo cual suman jugadores no nacionales que también siguen creciendo en la competición y la conocen sobradamente (Speight, Borg, Schreiner, Dee). Por otro lado, la figura del capitán Nacho Llovet quien debuta en la LEB Oro y de Rafa Luz desde la dirección, dotan al equipo de una experiencia siempre necesaria. El roster se cierra con jugadores “rookies” pero que dan el salto de calidad definitivo a un bloque ya de mucha potencia (Andric, Maric, Czerapowicz). Es una plantilla muy larga y equilibrada de 12 componentes a cada cual mejor, sin apenas fisuras. Gran juego exterior, gran juego interior, mucho físico, potencia, técnica, calidad, etc.

Lo peor: Es muy difícil poner pegas y sacar defectos a una plantilla casi perfecta, pero está claro que aunque sean pocos, alguno tienen. Más allá de cualquier aspecto deportivo, quizás está el tema anímico y la “sobrepresión” por ascender si o si y pase lo que pase. No es la primera vez ni seguro tampoco será la última, que esa presión añadida juega malas pasadas y provoca cierta ansiedad que a veces se ve reflejada en la pista con equipos que no terminan de conseguir sus objetivos (tenemos el claro ejemplo de Estudiantes la temporada pasada siendo uno de los grandes favoritos). También hay que tener en cuenta, el hecho de que los equipos rivales cada vez que se enfrentan ante equipazos de este calibre, juegan “hiper motivados” y eso a veces que no siempre está claro, iguala las cosas. Y es importante destacar que Palencia de momento, está siendo “la bestia negra” de Andorra, ya que de 2 partidos jugados esta temporada (partido de ida en liga + Copa Princesa) en ambas ocasiones la victoria cayó del lado palentino. ¿Lo revertirá Andorra en esta ocasión en su casa o volverá Palencia a dar un golpe sobre la mesa?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: JOHNNY DEE

JUGADOR A SEGUIR: FELIPE DOS ANJOS

El partido se disputará este SÁBADO 4 de Marzo a las 18:30 h y será dirigido por los colegiados (Francisco José Zafra Guerra → colegio valenciano), (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz) y (Daniel Checa Nebot → colegio aragonés). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/cb3d36a1-352c-4867-47e4-08db1994a1ba