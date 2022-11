Grupo Alega Cantabria - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de reencontrarnos con la victoria en casa ante TAU Castelló lo cual nos permite seguir siendo uno de los 4 colíderes que lideran la LEB Oro, nos toca ahora jugar fuera de casa. Visitamos a un equipo “rookie” en la competición como es Grupo Alega Cantabria pero que ha empezado la liga como un disparo, siendo ahora mismo el conjunto revelación sin duda de lo que llevamos de campaña. Un equipo quien ha renovado buena parte del bloque nacional que consiguió el ascenso contando entre sus miembros con jugadores experimentados en la liga, viéndose reforzado a mayores con jugadores de gran nivel. El CD Estela debuta por primera vez en su historia en la LEB Oro. Los de Torrelavega dan relevo al mítico ex equipo desaparecido, Lobos Cantabria, quien jugó varias temporadas en ACB. Torrelavega es una ciudad de basket y afortunadamente, vuelven a disfrutar de la magia del mejor baloncesto.

Grupo Alega Cantabria es un equipo situado 5º en la tabla con 5 victorias y 2 derrotas (5-2). De sus 5 victorias, 3 han sido como local y 2 como visitante. Acumula una buena racha de 3 victorias consecutivas. No hay precedentes de enfrentamientos previos entre ambos equipos. En casa, han vencido 3/3 encuentros, habiendo ganado a Alicante, GBC y Albacete. Es uno de los pocos conjuntos aun invictos en su feudo. Partido especial para Moussa Kone quien volverá a jugar ante su ex equipo.

Vienen de GANAR en Cáceres (66-79), en un partido donde sobresalió Shakir Smith con 25 valoración.

Entrenados por David Mangas. El coach abulense cumple su 5º temporada ya vinculado al conjunto torrelaveguense. Debuta en la categoría. A pesar de su joven edad, cuenta con bastante experiencia en los banquillos. Después de pasar una larga etapa en el club de su ciudad natal (Óbila) donde entrenó durante 10 años (2007 a 2017) en LEB Bronce y LEB Plata, decidió recalar antes de fichar por el conjunto cántabro en Basket Navarra en LEB Plata en la 2017/2018 donde también hizo un gran papel. Es un clásico de las ligas FEB y sólo le faltaba la merecida oportunidad de poder entrenar en LEB Oro. Gracias a su gran trabajo con los cántabros, está viviendo la experiencia actualmente. Han renovado a 7 jugadores. Sólo tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 28 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Grupo Alega:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 22): Agustí Sans de 27 años y 1,94 altura. Medias: En 27 min; 8 puntos con 4,7 asistencias con 4 rebotes con 37% TC con 28% triples (6-21) y 58% TL (10-17) (LIDER asistencias)

Escolta: (Dorsal 13): Alo Marín de 34 años y 1,93 altura. Medias: En 22 minutos; 5,6 puntos con 2,7 asistencias con 3,1 rebotes con 20% triples (4-20) con 19% TC y 73% TL (17-23)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 14): Mikel Sanz de 23 años y 1,95 altura. Medias: En 18 min; 5,9 puntos con 2 rebotes con 50% TC con 47% triples (9-19) y 100% TL (8-8)

Ala - Pívot: (Dorsal 7): Mirza Bulic de 30 años y 2,07 altura. Medias: En 22 minutos; 9,3 puntos con 3,6 rebotes con 43% TC con 31% triples (6-19) y 76% TL (13-17)

Pívot: (Dorsal 21): John Harrar de 23 años y 2,05 altura. Medias: En 23 min; 9,7 puntos con 7,7 rebotes con 59% TC y 57% TL (15-26) (3º rebotes totales) (3º reb def) (3º reb ofens) (2º mates)

Banquillo

Base: (Dorsal 3): Shakir Smith de 30 años y 1,85 altura. Medias: En 18 minutos; 12,7 puntos con 1,9 asistencias, con 44% TC con 30% triples (8-26) y 84% TL (21-25)

Escolta: (Dorsal 10): Álvaro Palazuelos de 23 años y 1,90 altura. Medias: En 20 min; 6,6 puntos con 34% TC con 32% triples (11-34) y 100% TL (7-7)

Escolta/Alero: (Dorsal 99): Fernando Sierra de 27 años y 1,95 altura. Medias: Aun no ha debutado en la liga

* DUDA PARA EL CHOQUE POR LESIÓN Alero/Escolta: (Dorsal 0): Dagoberto Peña de 34 años y 1,98 altura. Medias: En 20 minutos; 6,5 puntos con 2,8 rebotes con 33% TC con 26% triples (4-15) y 75% TL (6-8)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 23): Bouna Ndiaye de 30 años y 1,98 altura. Medias: Apenas 8 minutos

Ala – Pívot: (Dorsal 1): Walter Cabral de 27 años y 2,00 altura. Medias: En 19 min; 5,4 puntos, 6,3 rebotes con 37% TC con 38% triples (5-13) y 37% TL (3-8)

Pívot: (Dorsal 5): Moussa Kone de 29 años y 2,03 altura. Medias: En 14 minutos; 3,7 puntos con 3,7 rebotes con 44% TC y 76% TL (10-13)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 78,4 pts. (7º) ptos recibidos; 65,2 pts. (1º) 2 pts (53%) (4º) 3 pts (32%) (14º)

T. Libres (70%) (14º) reb totales (34,1) (4º) reb def. (23,6) (9º) reb ofens. (10,6) (1º) asist. (14,4) (5º) B. robados (6,9) (3º) B. perdidos (10,6) (16º) Faltas Cometidas (20,6) (12º) Faltas Recibidas (20,4) (12º)

PALENCIA ES:

- MEJOR DEFENSA

- LIDER REB.OFENSIVOS

- 3º ROBOS

- 3º QUE MENOS BALONES PIERDE

Cantabria (medias): ptos anotados; 71,3 pts. (16º) ptos recibidos; 72 pts. (6º) 2 pts (46%) (16º) 3 pts (32%) (11º) T. Libres (72%) (9º) reb totales (33,4) (9º) reb def. (25,3) (1º) reb ofens. (8,1) (15º) asist. (13,7) (9º) B. robados (5,9) (10º) B. perdidos (12,3) (8º) Faltas Cometidas (21,3) (7º) Faltas Recibidas (21) (9º)

CANTABRIA ES:

- 3º PEOR ATAQUE

- 3º PEOR % T2

- LIDER REB. DEFENSIVOS

¿CÓMO LLEGA GRUPO ALEGA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

David Mangas se ha convertido en un pilar básico del baloncesto cántabro con su larga y actual estancia en el club torrelaveguense, donde ha conseguido y está consiguiendo llevar a lo más alto a una ciudad y a un club quien quiere volver a recuperar la afición al basket en la localidad cántabra. Llegan actualmente en un gran momento de forma con esas 3 victorias seguidas y sin conocer aun derrota como local. Es un conjunto quien basa su juego en su fortaleza defensiva y cierre del rebote defensivo (donde son el mejor equipo de la categoría). Aprietan en las líneas de pase, llevan a cabo buenas ayudas defensivas siendo un equipo trabajador y solidario, muy del estilo de la filosofía de Mangas. A partir de ahí, intentan crecer en el ataque donde aún tienen bastante margen de mejora.

Presentan un ritmo normal de juego (no destaca por ser un ritmo excesivamente rápido, ni tampoco lento). Es 11º de la liga en nº posesiones con 70,6 de media por choque. El objetivo para los cántabros, no es otro que salvarse de la quema y evitar el descenso (más si cabe siendo recién ascendidos de Plata). Si lo consiguen, estoy seguro que no renunciarán a nada. Hasta ahora, su inicio es inmejorable.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Han mantenido de nuevo a piezas nacionales muy importantes de la 21/22 y del ascenso desde LEB Plata, con la continuidad de hasta 7 componentes (Sans, Marín, Bulic, Palazuelos, Sierra, Cabral y Kone), a los cuales han sumado fichajes de calidad que conocen la categoría (Dago Peña, Sanz), o la incorporación de Ndiaye, cerrando el roster 2 “rookies” que están deslumbrando (Harrar & Smith). Tal y como refleja su media de edad, poseen veteranía y cuentan con cierta profundidad en el roster. El hecho de que prácticamente todos conozcan la liga y sobre todo la renovación del bloque principal tras en ascenso, no cabe duda está siendo una ventaja. Además, hacen del Vicente Trueba un “fortín” donde es muy complicado, conseguir la victoria.

Lo peor: Hasta el momento, casi ninguna pega se puede poner al conjunto de Torrelavega. La única duda que puede surgir es relativa a si podrán mantener este gran inicio durante lo que queda de primera vuelta (teniendo en cuenta que ahora les llega su particular “Tourmalet” jugando después de Palencia, contra Burgos, Lleida o Estudiantes entre otros duros equipos). La dureza del calendario puede pesarlos, aunque estará por ver. Quizás en ataque, si necesitarán mejorar ya que actualmente son uno de los peores ataques de la competición, al igual que en su acierto en los % de lanzamiento. ¿Será Grupo Alega Cantabria, el equipo revelación de la presente edición de la LEB Oro?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: MIRZA BULIC

JUGADOR A SEGUIR: SHAKIR SMITH / JOHN HARRAR

El partido se disputará este SÁBADO 26 de Noviembre a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco José Zafra Guerra → colegio valenciano), (Cristian Martín Vázquez → colegio gallego) y (Javier Borrego Rodríguez → colegio castellano - leonés). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/644ace0f-34e7-4f1d-19fa-08dacd3c67c2