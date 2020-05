Edu Narganes: "He disfrutado muchísimo en Becerril y lo que tenga que venir vendrá"

¿Cómo has llevado este periodo de confinamiento?

Trabajando mucho. Al final estar de profesor en tres colegios, tener más de doscientos cincuenta alumnos y tener que seguir con unas clases u horario exactamente igual que teníamos antes pero por vía telemática con skype o con cualquier otra plataforma pues al final se hace complicado. Este es un estado que los niños desconocen, no tienen la supervisión todo el día de los padres y hay que estar más encima, con lo cual los profesores trabajamos bastante más que en las clases presenciales. Así que con ganas de volver a clase porque es mucho mejor que hacerlo de forma telemática.

Habrá habido niños que han llevado bien esta situación y otros no tanto.

Pues sí. Al final esto te pilla muy de sopetón y en mi caso, en educación física, sin valorar cual son las nociones tecnológicas que tiene cada uno de los niños. La verdad es que los otros profesores hacen buen trabajo y yo solo me tengo que acoplar al mismo sistema. Pero sí que ves niños que, manejando casi todos bien las tecnologías, pues necesitan una buena red y disponer además de un ordenador o una Tablet. Entonces te das cuenta que hay gente con necesidades y no solo en ese sentido, sino que muchos padres teletrabajan y en familias con más de un hijo pues no hay casas en las que puedan disponer de cuatro ordenadores o cuatro tablets diferentes. Por lo tanto de esta manera se complica un poco más y te tienes que amoldar a cada alumno.

¿Físicamente cómo has llevado estos días?

Bien, mejor de lo que me esperaba. Cuidando un poquito la alimentación, porque sino ya sabes que entras en un periodo de sedentarismo importante. He intentado hacer ejercicio por la mañana y por la tarde hasta ahora que nos han dejado salir y he empezado a correr, más que nada para intentar mejorar o bajar un poco de peso porque en situaciones como esta es más fácil ganar algo de peso.

Imagino que ha sido duro pasar de la normalidad que teníamos día a día a esta situación y en tu caso como entrenador, ya que pensáis en fútbol constantemente.

Sí, la verdad que aprendes a valorar otras cosas. Ahora mismo no es que tengas un parón y puedas estar preparando cosas, sino que es un parón sin fecha de vuelta. Pero sí que es verdad que tienes más tiempo libre para seguir formándote, para leer mucho, para mirar mucho las redes sociales y charlas o videos en youtube de entrenadores o preparadores físicos de élite que han abundado bastante durante este confinamiento.

¿Cómo habéis gestionado la situación desde el cuerpo técnico con los jugadores dentro del equipo?

La verdad que al principio nos dio reparo el establecer entrenamientos o rutinas en casa porque no sabíamos cuando íbamos a volver y era difícil programar nada ya que la mayoría de los jugadores las dos primeras semanas estuvieron trabajando. Entonces no quisimos presionar a los jugadores con actividad física programada cuando bastante tenían con ir a trabajar e intentar no contagiarse. Decidimos por tanto estar en contacto con ellos y confiar en que fuesen responsables para hacer lo que estaban acostumbrados a hacer en otras ocasiones en parones como verano o navidad. Pero la prioridad era que disfrutasen el tiempo con sus familias ya que bastante tenían con el riesgo de contagio en sus trabajos, pero estuvimos en contacto permanente por whatsapp y lo que si hicimos todos fue una videollamada un domingo. Una videollamada no para hablar de fútbol, sino para ver cómo estaba cada uno y acercarnos un poco más a ellos, a sus familiares y a sus situaciones.

¿Cómo crees que lo están llevando los jugadores?

Lo están llevando bien porque son responsables. Cada uno tiene su historia. Hay algunos que son estudiantes como David y que aprovechan para seguir estudiando en casa y avanzando en sus estudios universitarios. Otros están con la problemática de haber entrado en ERTE en sus empresas y están en casa con sus familias como Kike, Sierra o los que trabajan en Fasa Renault como Sevillano o Carlos. En el caso contrario, otros no han parado de trabajar, como Guti que sigue con su importante ganadería familiar o Diestro e Isma que han continuado trabajando como albañiles. Por lo tanto tenemos diferentes perfiles y cada uno tiene una situación diferente.

Hasta estos últimos días se especulaba constantemente con la posibilidad de reanudar la competición o de anularla como principales opciones. ¿Vosotros tranquilos en todo momento porque el trabajo estaba hecho en el campo?

Sí. Cuando se paró la liga nosotros estábamos en un muy buen momento porque a los resultados se había sumado el poder apartar de la cabeza la Copa del Rey. Habíamos encadenado muchos partidos seguidos ganando y encima nos estábamos demostrando a nosotros mismos que podíamos competir con cualquiera de los de arriba. El equipo hizo muy buen partido contra el Zamora, contra el Ávila, supimos sufrir en campos complicados contra rivales directos y la verdad que una pena que se cortase la temporada ahí porque la dinámica era muy buena.

La Liga se va a declarar finalizada sin descensos y con Play Off entre los cuatro primeros. ¿Te parece lo más justo posible?

Tomase la decisión que tomase la Federación iba a ser justa para unos e injusta para otros, no iba a llover a gusto de todos. Si la Liga es un premio a la regularidad, es un premio si has jugado un partido, si has jugado quince o si has jugado veinte. Si al final hemos jugado todos los mismos partidos pues para algo está la clasificación. Ellos han decidido terminar aquí, tenían que buscar una forma de propiciar ascensos y al final la fase de ascenso y el no descender contenta a la mayoría de equipos. Sí que es verdad que puede haber equipos perjudicados como el Cristo, que estaba en dinámica muy ascendente, o el Burgos Promesas, que había estado toda la Liga en Play Off hasta justo el parón. Pero lo cierto es que la Liga ha terminado cuando ha terminado y los cuatro que están primeros van a tener la oportunidad de jugar ese Play Off si la sanidad lo permite.

Vosotros conseguís esa permanencia ganada en el campo pero parece que no será posible volver a la Copa del Rey.

La última información que ha salido dice que van a subir cuatro equipos de Regional para realizar la próxima temporada dos grupos de doce, con lo cual si hay ascensos de preferente serán ellos los que tengan la oportunidad de jugar la Copa. Tendrán mucha más dificultad de la que tuvimos nosotros para acceder a la Copa porque ninguno de esos equipos es filial y de ellos tendrán que salir los elegidos. No sé cómo lo decidirán. Nosotros tuvimos la suerte de vivir ese partido ante la Real Sociedad que quedará en el recuerdo para todos pero creo que la opción de volver a la Copa se desvanece porque no se van a repetir las ligas como tal, sino que al final van a dar por aptos los ascensos de la Regional.

Existe la opción de dos grupos de doce o también una Liga conjunta que tendría que ser de veinticuatro. ¿Qué opción te gusta más?

Todo va a depender de la evolución del virus. Si la Liga arranca con normalidad pues podrían hacer una liga conjunta, aunque ya se ha demostrado este año en una liga de veintiún equipos que se puede hacer larga, con navidades sin parar, puentes… y yo creo que eso sería una auténtica burrada otra vez sobre todo para los equipos que no son profesionales o no se dedican a ello. Si sucediese eso, los equipos que tienen más plantel como el Zamora o que entrenan por la mañana saldrían beneficiados. En cambio una liga de dos grupos en primer lugar dividiría un poco los viajes, precisamente en una comunidad como Castilla y León que es muy grande y hace que acabes acumulando muchos kilómetros a lo largo de la temporada. En dos grupos de doce en teoría dividirían por cercanía pero en segundo lugar tendríamos la incógnita de cómo harían la segunda fase. Si la primera fase es de ida y vuelta ya tendríamos ahí una gran cantidad de partidos y si después la segunda fase la juegas contra los del otro grupo pues ya tendríamos otra vez una competición muy larga. Entonces dividir en dos grupos estaría bien yo creo pero luego tienen que afinar mucho en cómo se lograrían los ascensos y los descensos para no volver a tener una cantidad muy amplia de partidos.

Cambiamos de tema. ¿Ya habéis hablado de tu renovación?

No. La verdad es que el cuerpo técnico estamos en contacto todo el tiempo con el presidente, nosotros hablamos prácticamente todos los días y ahora mismo no se ha puesto nada sobre la mesa. Lo principal era que se hiciese oficial que la temporada terminaba. Lo segundo más importante es que pase un poco el tiempo y nos podamos reunir, no para hablar de la próxima temporada, sino para hablar y cerrar esta temporada actual pero de momento no hemos hablado nada de cara al próximo año.

¿Tu deseo es seguir en el equipo?

Bueno, al final más allá de mi deseo las cosas hay que valorarlas. Hay que ver qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal. Hay que ver también qué predisposición tiene la directiva, qué predisposición tiene el cuerpo técnico y a partir de ahí como siempre hablar. Si llegamos a un entendimiento y vemos que podemos salir beneficiados todos pues adelante y si no pues no pasaría nada tampoco porque al final en el fútbol existen ciclos y los ciclos habrá que cumplirlos o no. Yo ya tengo la suerte de cumplir cinco años de preparador físico y dos de entrenador, que son bastantes, he disfrutado muchísimo en Becerril y lo que tenga que venir vendrá pero hablándolo, pensándolo detenidamente y consensuándolo con el cuerpo técnico. Una de las cosas que tengo más claras es que de seguir o no seguir, mucho de ello va a depender del cuerpo técnico.

¿Ya os estáis moviendo en el apartado de fichajes o renovaciones?

No. En Becerril la verdad es que siempre se espera al final. Hay que esperar por muchas cosas, el que marca un poco la tendencia es el Cristo y nosotros más que mirar fuera de casa lo que sabemos perfectamente es que, en el caso de renovar, mantener el bloque es lo importante. Si finalmente renovamos nosotros fuera de eso no miraremos nada e incluso la intención es no mirar nada sea quién sea el entrenador, porque si analizamos los años anteriores todo viene a partir de un gran grupo. Se pueden ir dos e incorporar dos, o irse tres e incorporar tres, pero yo creo que la clave principal de todo de cara al próximo año es mantener el grupo. Estos jugadores, a los que muchas veces se les ha puesto en tela de juicio, han demostrado que están capacitados para competir en Tercera y esa es la clave. A partir de ahí habrá jugadores que tomen decisiones personales como pueda ser no continuar y también hay jugadores que pueden llegar al equipo de Regional, de juveniles o como este año con Peli o Eloy, gente que pueda aparecer de Valladolid.

Otros equipos ya están tocando a jugadores, preguntando y moviéndose. ¿Temes que esta situación provoque la fuga de algún jugador a otro equipo?

Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que sabemos quienes somos y donde estamos. Sabemos perfectamente que hay toques y llamadas de otros equipos. Jugadores como David, que este año ha deslumbrado muchísimo, pues va a tener esa llamada. Nosotros nos confundiríamos si nos pusiésemos nerviosos. Si David quiere continuar en el Becerril sería la mejor noticia para el equipo y si no decide continuar aquí nosotros muy contentos de haberle dado la oportunidad de en dos años haberse hecho mejor jugador y que ahora tenga la oportunidad de ir a un equipo más grande donde él pueda optar a otras cosas diferentes tanto personales como deportivas. Con lo cual en Becerril la cosa está tranquila. Cuando un jugador decide que tiene que salir de Becerril no se le pone ninguna traba en absoluto, se le pone la alfombra roja si el piensa que en otro lugar va a estar mejor que aquí.

¿Esta debacle económica que tenemos y que se avecina cómo crees que va a afectar al fútbol? ¿Cuánto más pequeño es el equipo más perjudicado?

Sí, está claro. Esta situación económica va a tener repercusión en todos los ámbitos de la sociedad y más en el ámbito deportivo. Si contamos que los equipos de Tercera División se basan muchísimo en tres vías de ingresos como son los socios, donde no vas a poder contar con mucha cantidad económica porque quizás se juegue a puerta cerrada y porque en un acto de buena fe deberías tener un acto simbólico con ellos por los partidos que han dejado de ver esta temporada y ahí ya vas a perder una cantidad económica significativa. En segundo lugar están las instituciones, que en el momento que estamos no es momento de llamar o insistir en que te puedan ofrecer algún tipo de ayuda porque las ayudas deberán ir a situaciones más importantes como puede ser a empresas o a la sociedad en general. Y en tercer lugar los patrocinadores, donde ahora mismo todas las empresas están muy justas con los ERTES que están haciendo y la situación que tienen como para pedirles un patrocinio para un equipo de Tercera a fondo perdido, sea la cantidad que sea. Con lo cual yo creo que el fútbol va a tener un tiempo en el que va a estar todo un poco complicado. La verdad es que a nosotros dentro de lo que cabe no puede afectarnos mucho porque como venimos diciendo siempre, en Becerril no se compite en Tercera para ganar dinero. Los jugadores reciben una pequeña propina pero ninguno depende económicamente del dinero que puede ganar en el club así que sí que es verdad que se pasará mal pero nosotros seguiremos jugando como siempre porque nos gusta, no por ganar más o menos dinero.

Además el club tiene tranquilidad por esa inyección económica proveniente de la Copa del Rey.

Sí. Nosotros confiamos mucho en el presidente. Él sabe perfectamente el dinero que se ha ingresado por la Copa del Rey, sabe dividirlo de la mejor forma posible y seguro que no solamente ha pensado en este año sino que dividirá lo que haya en las arcas en varios años para mantener una sostenibilidad dentro del equipo porque es muy previsor. No puede pensar en gastar todo en un año y menos cuando vemos que esta crisis se puede alargar bastante tiempo y si hay dinero en la cuenta pues mucho mejor para asegurar el fútbol en Becerril durante los próximos años.

¿Prefieres que el fútbol arranque la temporada que viene a puerta cerrada o que se espere a arrancar con la esencia de este deporte como son los aficionados?

Una cosa vincula a la otra. Si al final se juega a puerta cerrada es un mal menor. Si al fútbol le permiten jugar a puerta cerrada dos o tres meses para que luego pueda disfrutar la afición de los siguientes siete meses pues bienvenido sea. Si al final abrimos las puertas de los estadios y se vuelve a propagar esta pandemia y hay que volver a cerrar la Liga sin disfrutar del fútbol esos siguientes meses pues sería más complicado. Yo creo que las autoridades sanitarias sabrán mejor que nadie lo que tienen que hacer pero tenemos que ser responsables y pensar que a lo mejor el sacrificio de dos meses sin ver fútbol puede provocar verlo durante los siguientes ocho y que una cosa mal hecha al principio pueda provocar no tener fútbol en un largo periodo de tiempo.

El fútbol profesional, el que más dinero mueve, vuelve. ¿Qué opinas de ello?

Ellos tienen recursos que nosotros no tenemos. El mover tanto dinero, el ser uno de los deportes que más engloba en cuanto a jugadores, prensa, publicidad, aficionados… deja claro que ellos lo ven como una empresa. Una empresa que tiene que empezar a moverse para generar dinero. Bajo mi punto de vista hay cosas que no son normales, como que puedan tener todos los de Primera y Segunda test para saber si están contagiados o no mientras que hay enfermeros o médicos que no son capaces de tenerlo. Eso nos lo tendríamos que mirar. Pero realmente ellos no tienen la culpa porque al final una empresa privada como es La Liga es capaz de hacerse con test, el gobierno tendría que estar en el mismo movimiento, si una empresa privada se puede hacer con ellos pues España se tendría que hacer con ellos. Al final La Liga mira por sus intereses, ni más ni menos. Si las autoridades sanitarias permiten que vuelvan pues se tomará como un negocio más que abre, como pueda ser un bar. Es verdad que hay cosas que no son normales, como lo de los test, pero ahí tendría que hacérselo mirar no solo el fútbol sino también los que están dirigiendo el país.

Tú vives en Palencia. ¿Has podido ver cómo se ha conservado el Mariano Haro durante este periodo de confinamiento?

Si observamos el tiempo que ha hecho con la lluvia y el sol el campo tiene que estar en perfectas condiciones. La verdad que había sufrido muchísimo, sobre todo en las porterías o sitios donde nosotros realizábamos los entrenamientos durante varios días cada semana, por lo que el campo tenía que mejorar. Sí que es verdad que le falta bastante para que pueda llegar en perfectas condiciones al arranque de la pretemporada y por lo que hemos podido observar sí que es cierto que el campo tiene que mejorar y que cuando todo empiece, si es que empieza, esté en las mejores condiciones.

Para terminar, ¿qué mensaje les mandas a los aficionados del CD Becerril?

Que tienen que guardar en la memoria una temporada histórica del fútbol en Becerril y en Palencia aunque haya terminado de la peor forma posible. Por haber jugado la Copa del Rey, por ese espectacular desplazamiento a San Sebastián, por haber creado lazos de unión con un club de Primera División que nos ha tratado siempre increíble… Que sigan confiando en este equipo, que otra cosa no, pero nadie puede negar que lo han dejado todo en el campo y que ojalá volvamos lo antes posible para darles alegrías en el terreno de juego.